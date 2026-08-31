ضرورت بازنگری در دروس؛ راهبردهای نظام آموزش مغفول نماند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صدیقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج فرهنگیان استان سمنان در اردوگاه شهید صدوقی دامغان با اشاره به تحولات و دشواریهای سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: کشور در سالهای ابتدایی با مشکلات متعدد امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی مواجه بود، اما طی دهههای گذشته مسیر تثبیت و تقویت قدرت ملی را طی کرده و امروز باید با نگاه به آینده، مرحله جدیدی از پیشرفت را دنبال کند.
وی با اشاره به سند چشمانداز ۲۰ ساله و مولفههای مختلف قدرت ملی، افزود: علم و فناوری، آموزش و تربیت، فرهنگ، اقتصاد، سلامت، سیاست و امنیت از جمله مولفههایی هستند که در شکلگیری قدرت کشور نقش دارند و برای حرکت در مسیر آینده، باید ظرفیتهای این حوزهها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با تأکید بر ضرورت «روایت پیشرفت» خاطرنشان کرد: امروز توجه به دستاوردها و ظرفیتهای کشور و تبیین پیشرفتهای جمهوری اسلامی، یک ضرورت است و نباید ظرفیتها و توانمندیهای موجود با نگاه ناامیدانه روایت شود.
صدیقی، مرحله جدید پیشروی کشور را نیازمند توجه جدی به مولفههای قدرت در عرصه جهانی دانست و تصریح کرد: اگر قرار است نسل آینده، کشور را در مسیر پیشرفت و اثرگذاری جهانی قرار دهد، باید از هماکنون برای تربیت این نسل و شناخت ظرفیتهای ایران برنامهریزی کرد.
وی اظهار کرد: نمیتوان دانشآموز امروز را برای آیندهای متفاوت، با برنامههای درسی و الگوهای تربیتی چند دهه گذشته آماده کرد؛ برنامه درسی باید متناسب با آینده و ظرفیتهایی طراحی شود که میتواند در قدرت آفرینی کشور نقش داشته باشد.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به درس جغرافیا بهعنوان نمونهای از ضرورت بازنگری در محتوای آموزشی، افزود: دانشآموز باید علاوه بر شناخت جغرافیای طبیعی، ظرفیتهای اقتصادی، راهبردی و ملی کشور را نیز بشناسد تا بتواند نسبت به نقش ایران در تحولات آینده شناخت پیدا کند.
صدیقی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش جوانان در آینده کشور، خاطرنشان کرد: نوجوان و جوان امروز باید بداند که در شکلگیری آینده کشور و تحولات جهان سهم و نقش دارد و نظام تعلیم و تربیت باید این نگاه را در دانشآموزان تقویت کند.
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