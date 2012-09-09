تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به امور اتباع ایرانی مقیم کانادا در وزارت خارجه

حسن قشقاوی معاون کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه برای ایرانیان مقیم کانادا بعد از اقدام اتاوا در تعطیلی سفارت خانه دو کشور گفت: هم اکنون در وزارت امور خارجه جلساتی برای تسهیل امور ایرانیان کشور کانادا در حال انجام است و به زودی به اطلاع آنها خواهد رسید.

وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر ستاد ویژه ای در معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه برای اتباع ایرانی مقیم کانادا تشکیل شده و یک نفر نیز در این معاونت به صورت ویژه منصوب و مسئول این کار شده است.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: آدرس سایت، ایمیل و تلفن مربوط به ایرانیان مقیم کانادا به زودی اعلام خواهد شد.