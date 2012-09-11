  1. سیاست
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۹

ابوترابی خبر داد:

احتمال حضور مسئولان اقتصادی در جلسه امروز مجلس برای بررسی قیمت ارز

احتمال حضور مسئولان اقتصادی در جلسه امروز مجلس برای بررسی قیمت ارز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش هیئت رئیسه برای برگزاری جلسه غیرعلنی در پایان جلسه امروز برای بررسی نوسانات قیمت ارز خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه محمد دامادی نماینده مردم ساری با اعلام اخطاری گفت: مباحثی که در حال حاضر در صحن علنی مجلس مطرح می شود مهم است و باید رسیدگی شود اما با توجه به نوسانات قیمت ارز که در ابتدای جلسه نیز آقای توکلی تذکر دادند باید در جلسه علنی تنفس اعلام کرده و از دولت بخواهیم که در این خصوص پاسخگو باشد.

حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را برعهده داشت در پاسخ به اخطار گفت: برخی دوستان درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی قیمت ارز در پایان جلسه امروز را داشتند و هیئت رئیسه در حال پیگیری این موضوع است ممکن است امروز جلسه بررسی قیمت ارز با حضور مسئولان اجرایی برگزار شود.

کد مطلب 1693958

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