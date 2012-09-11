ایمن سازی مدارس در هرمزگان مورد توجه جدی قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در نشست شورای آموزش و پرورش که با هدف اجرای پروژه مهر و بازگشایی مدارس تشکیل شد بر ضرورت ایمن سازی مدارس و نظارت و کنترل سرویس های حمل و نقل مدارس تاکید کرد.

بامری با اشاره به هماهنگی صورت گرفته فی مابین شهرداریها و پلیسهای راهور در سطح استان موضوع ایمن سازی در معابر و شریان های منتهی به مدارس و هم چنین مدارس درحاشیه را مورد تاکید قرار داد و خواستار اهتمام و توجه جدی به این موضوع از سوی مسئولان شد.

وی افزود:‌ بازبینی و تعویض علائم راهنمایی و هشدار دهنده در اطراف مدارس، خط کشی خیابانها، ایجاد روشنایی در محدوده مدارس نوبت عصر باعث افزایش ضریب ایمنی دانش آموزان در هنگام عبور از خیابان و حفظ جان آنها می شود.

در این نشست موضوع نرخ کرایه سرویس های حمل و نقل و عقد قرار داد مدارس با پیمانکاران ، وضعیت تامین وسایل نقلیه مورد نیاز سرویس مدارس ، صلاحیت رانندگان و پیمانکاران و هم چنین صلاحیت فنی سرویس های مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نشست علاوه بر بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد حمل و نقل دانش آموزان، کارگروه مصوب نمود کلیه وسایل نقلیه ای که برای سرویس حمل و نقل دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای برگ معاینه فنی معتبر باشد هم چنین رانندگانی که اقدام به سرویس مدارس می کنند باید از نظر صلاحیت اخلاقی مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه این نشست بر عدم قطع آب و برق مدارس و نصب بنر و پلاکارد جهت ایجاد محیطی شاد و لذت بخش در سطح شهرها در اولین روز ورود دانش اموزان به مدرسه تاکید شد.