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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

نصب ۴۰۵ ادوات کاهنده مصرف آب در دماوند

نصب ۴۰۵ ادوات کاهنده مصرف آب در دماوند

دماوند- مدیر امور بهره‌برداری آب و فاضلاب شهرستان دماوند از نصب ۴۰۵ فقره ادوات کاهنده مصرف آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قربانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی و شرایط تنش آبی در دماوند، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف از اولویت‌های آبفا است.

وی افزود: همیاران آب در مناطق مختلف شهر حضور یافته‌اند و ضمن گفت‌وگو با شهروندان، آموزش‌های لازم درباره کاهش مصرف و استفاده صحیح از آب شرب را ارائه می‌کنند.

مدیر امور بهره‌برداری آب و فاضلاب شهرستان دماوند ادامه داد: شناسایی و اخطار به مشترکان پرمصرف نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود و مشترکان با اصلاح الگوی مصرف می‌توانند در پایداری خدمات آبرسانی نقش داشته باشند.

قربانی گفت: تاکنون ۴۰۵ فقره ادوات کاهنده مصرف آب بدون ایجاد اختلال در رفاه و آسایش مشترکان نصب شده است.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت مصرف آب مسئولیتی همگانی است و پرهیز از مصارف غیرضروری می‌تواند به عبور از شرایط کم‌آبی و تأمین پایدار آب شرب کمک کند.

کد مطلب 6934572

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