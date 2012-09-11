1900 ورزشکار در رشته تیراندازی با کمان اردبیل ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان منصوری ظهر سه شنبه در حاشیه مجمع هیئت تیراندازی با کمان استان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد ورزشکار در چهار سال اخیر ساماندهی شده و تحت پوشش بیمه ورزشی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به نحوه ساماندهی ورزشکاران در رشته تیراندازی با کمان استان افزود: در ورزش تیراندازی با کمان دو گروه فعالیت می کنند که یکی از این گروه ها آزاد و گروه دیگر ورزشکاران عضو بسیج هستند که این تعداد شامل هر دو گروه می شود.



منصوری با اشاره به برگزاری دوره های مربیگری و داوری رشته تیراندازی با کمان استان اضافه کرد: در سال 89 دوره مربیگری درجه سه ملی در استان برگزار شد که 39 نفر از فعالان این رشته ورزشی در دوره شرکت کردند که از این نفرات 29 موفق به قبولی شدند.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان از برگزاری دوره داوری این رشته ورزشی با همکاری سپاه خبر داد و افزود: در این دوره 18 نفر از سطح استان اردبیل موفق به اخذ مدرک داوری شدند.



وی با اشاره به ضرورت حمایت از هیئتهای شهرستانهای استان تصریح کرد: با تمامی قوا از ورزشکاران و هیئت تیراندازی با کمان شهرستانهای استان را حمایت می کنیم تا بتوانند در این رشته ورزشی به اهداف از پیش تعیین شده برسند.

