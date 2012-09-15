به گزارش خبرگزاری مهر؛ جمعی از هنرمندان برجسته تجسمی با انتشار بیانیه ای تولید و انتشار فیلم موهن به ساحت پیامبر اسلام (ص)را محکوم کردند.



در این بیانیه آمده است: بار دیگر کینه توزان به دین الهی اسلام با خیال واهی خواستند چهره تابناک و چراغ راه سعادت بشر را خدشه دار کنند غافل و جاهل از اینکه نام اسلام رساتر فریاد خواهد شد و پیروان پیامبر رحمت استوارتر رهرو آن حضرت خواهند بود.



از صدر اسلام تاکنون جاهلان و گمراهانی در دشمنی با عدالت و سعادت به ساحت ختمی مرتبت حضرت محمد(ص) اهانت کردند اما عظمت و نورانیت رسول رحمت با وهم و خیال خام کوته نظران پوشانده نمی شود و این جهالت اهانت کنندگان است که برای جهانیان آشکارتر می شود.



ما هنرمندان با اعتقاد به اینکه روح هنر با توهین و دروغ سازگاری ندارد و گوهر ناب و پاک هنر عرصه کینه توزی با ادیان الهی نیست ساخت وانتشار به ظاهر فیلم موهن را محکوم نموده واز همه بیداردلان و آزاداندیشان عالم می خواهیم تا علاوه بر محکومیت اینگونه اعمال با سازندگان آن برخورد نمایند. به امید روزی که جهان در صلح و صفا و عاری از کینه توزی ودشمنی باشد.



یدالله کابلی خوانساری، نصرالله افجه ای، مجید مهرگان، جلیل رسولی، طاهر شیخ الحکمایی، محمد علی رجبی، اصغر کفشچیان مقدم، بهرام کلهرنیا، سید عباس میرهاشمی، محمد مهدی قان بیگی، منیژه آرمین، جمشید سماواتیان، عین الدین صادق زاده، بهمن عبدی،‌ علی هاشمی شهرکی، بهزاد اژدری، احمد خلیلی فرد، منوچهر موغاری، علی وزیریان، احمد عبدالرضایی، جلیل جوکار، علیرضا کریمی صارمی، ناصر جواهرپور، علی تن و ....امضاکنندگان این بیانیه هستند.

انجمن تصویرگران، بی‌نشانی شد



انجمن تصویرگران در متنی خبر از بی نشانی شدن این مرکز داد.



در این متن آمده است: ده سال از تأسیس انجمن فرهنگی هنری تصویرگران می‌گذرد و همه‌ این‌سال‌ها، هر بار به نحوی، و همیشه به اتکای توان داخلی، صرفه‌جویی و مدیریت هیأت مدیره‌های مختلف، انجمن در مکان‌های استیجاری پابرجا بود.



انجمن تصویرگران به هر دلیلی تاکنون موفق نشده است امکانات نهادهای عمومی و دولتی را ـ که در رأس مأموریت و وظایف ذاتی‌شان حمایت‌ از نهادهای مستقل فرهنگی است ـ جلب کند؛ گاهی به دلیل عدم درک مسئولان از اهمیت این حرفه و این انجمن و گاهی هم به دلیل پرهیز تصویرگران از هر نوع بستگی، که مستقل بودن انجمن را تهدید کند.



با این همه وظیفه‌ قطعی مراکز دولتی و نهادهای عمومی در حمایت از انجمن تعطیل بردار نیست. اکنون انجمن تصویرگران مکان‌ خود را از دست داده است و توان اجاره‌کردن مکانی جدید را ندارد در حالی که همه‌ انجمن‌های فرهنگی هم‌خانواده‌اش در ساختمان‌های اهدایی از سوی مراکز مختلف، مسقر هستند. حتی وقتی مراکز عمومی نمی‌توانستند مکانی را در اختیار انجمن‌ها قرار بدهند، در عوض، به انجمن‌ها کمک مالی ماهیانه کرده‌اند؛ در حالی که انجمن ما همواره از هر دو امکان محروم بوده است. شاید نتوان مسئول مشخص یا دوره‌ای معین از مدیریت دولتی را باعث این کوتاهی دانست، اما روشن است که برایند کلی ماجرا، کوتاهی مسئولان را نشانه می‌رود.



با این همه، هیأت مدیره‌ انجمن فرهنگی هنری تصویرگران لازم می‌داند تأکید کند: انجمن، امروز از نظر ساختار داخلی و جایگاه اجتماعی، محکم‌تر از همیشه است و با وجود از دست دادن مکان‌ خود، یک روز هم فعالیت‌را تعطیل نکرده است. دبیرخانه‌ انجمن و بخش ستادی در یک محل و نشست‌ها و کلاس‌ها در محلی دیگر، فعال‌ هستند. همه‌ همکاران انجمن به کار خود ادامه می‌دهند و هیأت مدیره و مدیرعامل هم، به‌طور منظم به وظایف خود مشغول هستند.



باید از مدیر محترم خانه‌ هنرمندان ایران هم صمیمانه تشکر کرد که با در اختیار قراردادن محلی برای نگهداری اموال انجمن، از بی‌سرپناهی مطلق نجاتمان داد.



اکنون کالبد انجمن در سه محل متفاوت و دور از هم برپاست، اما تفکر، اهداف و جان انجمن، محکم‌تر از همیشه، متمرکز، متحد، فعال و پویاست و رویدادهای بزرگی را مدیریت می‌کند که به‌زودی با خبرهای خوش به گوش همه خواهد رسید.



از انتزاع تا زندگی: نقاشی هایی از جنس محیط در صبا



رضا آقاپور ومهناز حامدی زوج هنرمندی که خانه خود را با دست خود واز جنس محیط واقلیم های چهارفصل ایران ساخته اند با نمایش نقاشی های انتزاعی در کنار بازسازی فضای زندگی خود، رنگ طبیعت را با نقش انتزاع پیوند می زنند.



نمایشگاه آثاری از رضا آقاپور ومهناز حامدی در نگارخانه خیال نو با حضور علاقه مندان گشایش خواهد یافت. آثار ارائه شده در این نمایشگاه عمدتأ در قالب نقاشی با رویکرد انتزاعی وآبستره بوده که با طرح مفاهیم انسانی و هستی شناختی در قالب فضا سازیهای ذهنی تجربه ای تازه را به نمایش می گذارد.

در کنار تابلو های نقاشی ، با ارائه اشیاء و دست ساخته هایی از این زوج هنرمند که تمامأ با الهام از طبیعت وفرمها و اشکال طبیعی ساخته شده از جمله جلد سازی ،ظروف وزیور آلات ، اشیاء چوبی و بافته های چرمی ، جلوه هایی از رویکرد این دو هنرمند به خلق فضاهای تازه با استفاده از هنر بدوی و بومی و بازتاب روح اقلیم ، طبیعت و فرهنگ قومی ایران به نمایش گذاشته می شود.

رضا آقاپور ومهناز حامدی هدف خود را ارائه شیوه ای نو در بر داشتن مرز میان هنرهای موسیقی ، معماری ، نقاشی عنوان کرده اند. این دو از سال 85 در خانه ای سکونت دارند، که با دست خود و با استفاده از مصالح طبیعی بنا کرده اند. در این خانه تنوعی از فضاهای اقلیمی و بومی ایران را می بینیم که تلفیقی از هنرهای نقاشی ، صنایع دستی ،حجم ، موسیقی و نیز هنرهای بدوی را در خود بازتاب می دهد، در ساخت این خانه با روش بومی سازی جلوه های رنگارنگی از زیست اقوام ایرانی را می توان مشاهده کرد.

آقاپور وحامدی ،از انتزاع تا زندگی را با نقاشیهایی از جنس محیط وزندگی خود از یکشنیه 26 شهریور، ساعت 17 در نگارخانه خیال نو موسسه صبا روایت می کنند.



پخش برنامه "منشور" درباره هنرهای تجسمی محدود شد

پخش برنامه "منشور" درباره رویدادهای هنرهای تجسمی از شبکه چهار سیما محدود شده است.

برنامه "منشور" با رویکرد اطلاع رسانی برنامه ها، نمایشگاه ها و جشنواره های تجسمی از دو سال قبل هر روز در دو نوبت از شبکه چهار سیما پخش می شود اما در روزهای اخیر پخش این برنامه محدود شده و کاهش یافته است و به نظر می رسد رو به تعطیلی می‌رود.

منشور در این مدت جایگاه مهمی در بین هنرمندان تجسمی و نگارخانه ها به دست آورده است و با توجه به نبود برنامه تلویزیونی درباره هنرهای تجسمی و ضرورت و نیاز این حوزه با تعدد رویدادهای تجسمی تا حدی نیاز مخاطبان و علاقه مندان هنرهای تجسمی را پاسخ گفته است.

پیش از این نیز برنامه کارگاه هنر که با محوریت هنرهای تجسمی در شبکه چهار سیما تولید و پخش می شد، تعطیل شد.