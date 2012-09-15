افزایش قیمت شیرخشک تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز گفت: تمامی شیرخشکهای تولیدی و وارداتی به مقدار کافی در کشور موجود بوده و هیچگونه افزایش قیمتی در مورد این فرآورده ها صورت نگرفته است.

وی نام این شیرخشکها و میزان و مکان موجودی آنها را اعلام کرد:

1- نوترامیژن: در تمامی داروخانه های هلال احمر کشور موجود بوده و به تازگی 5760 قوطی از آن وارد کشور شده است.

2- ایزومیل: تعداد 30000 قوطی در انبار شرکت پخش رازی و فردوس موجود است.

2- ببلاک اچ آ: در تمام داروخانه های کشور موجود است و تعداد 11000 قوطی از آن در انبار کارخانه تولید داخل کشور و 18000 قوطی در انبار شرکت پخش رازی موجود است.

3- آمپتامیل پپتی: در تمام داروخانه های کشور موجود است و تعداد 48900 قوطی از آن در انبار کارخانه تولید داخل کشور و 11000 قوطی در انبار شرکت پخش رازی موجود است.

4- نوکیت: در انبار پخش هجرت موجودی کافی است.

5- بیومیل سوی: در تما داروخانه های کشور موجود است.