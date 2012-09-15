  1. جامعه
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

افزایش قیمت شیرخشک تکذیب شد

معاون داروی سازمان غذا و دارو با اعلام این مطلب که هیچ کمبودی در زمینه شیرخشک در کشور وجود ندارد، افزایش قیمت این فرآورده را نیز تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز گفت: تمامی شیرخشکهای تولیدی و وارداتی به مقدار کافی در کشور موجود بوده و هیچگونه افزایش قیمتی در مورد این فرآورده ها صورت نگرفته است.

وی نام این شیرخشکها و میزان و مکان موجودی آنها را اعلام کرد:
1- نوترامیژن: در تمامی داروخانه های هلال احمر کشور موجود بوده و به تازگی 5760 قوطی از آن وارد کشور شده است.
2- ایزومیل: تعداد 30000 قوطی در انبار شرکت پخش رازی و فردوس موجود است.
2- ببلاک اچ آ: در تمام داروخانه های کشور موجود است و تعداد 11000 قوطی از آن در انبار کارخانه تولید داخل کشور و 18000 قوطی در انبار شرکت پخش رازی موجود است.
3- آمپتامیل پپتی: در تمام داروخانه های کشور موجود است و تعداد 48900 قوطی از آن در انبار کارخانه تولید داخل کشور و 11000 قوطی در انبار شرکت پخش رازی موجود است.
4- نوکیت: در انبار پخش هجرت موجودی کافی است.
5- بیومیل سوی: در تما داروخانه های کشور موجود است.

کد مطلب 1696553

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