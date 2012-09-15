مجموعه ورزشی مریانج بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدی افتخاری عصر شنبه در حاشیه بهره برداری از این پروژه گفت: مجموعه ورزشی مریانج که به نام سردار شهید حاجی بابایی از سرداران بزرگ جنگ تحمیلی مزین شده، شامل ورزشگاه 10 هزار نفری با تمامی تجهیزات مدرن فوتبال، خوابگاه، استخر سرپوشیده، سالن کشتی و سالن چند منظوره است.

وی اضافه کرد: این پروژه از طرح های ملی است که با مساحت 26 هزار متر مربع از سال 86 آغاز به کار کرد و 100 میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.

افتخاری اظهار داشت: استادیوم ورزشی این مجموعه با گنجایش 10 هزار نفر و امکاناتی نظیر اسکوبرد، سیستم روشنایی با ظرفیت 600 لوکس، چهار رختکن مجزا جهت استفاده بازیکنان، مربیان و داوران، سیستم گرمایش از کف ( هیترینگ ) و سایبان روی سکوی تماشچیان توانایی میزبانی مسابقات بین المللی و آسیایی و لگ برتر را دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در ادامه گفت: خوابگاه ورزشکاران این مجموعه نیز یکی از خوابگاه های مدرن کشور است.

وی افزود: کار ساخت این خوابگاه از سال 87 در مساحتی افزون بر دو هزار 300 متر مربع آغاز شد و این مجموعه دارای هفت سویت مجهز، 30 اتاق با ظرفیت اسکان 350 تا 400 نفر است.

افتخاری افزود: سالن کشتی این مجموعه نیز500 متر مربع مساحت دارد و با دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در سال 87 به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد: استخر مجموعه نیز با یک هزار و 500 متر مربع مساحت در سال 89 راه اندازی شد.