به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: به‌دنبال نامساعد شدن شرایط جوی و دریایی و افزایش کدورت آب، آب‌شیرین‌کن‌های شهر بوشهر با کاهش تولید مواجه شده‌اند که این مسئله می‌تواند موجب افت فشار در شبکه توزیع آب شود.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط نامساعد دریایی و کاهش موقت تولید آب‌شیرین‌کن‌ها، احتمال کاهش فشار آب در برخی مناطق شهر بوشهر وجود دارد.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از شهروندان درخواست کرد با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، این شرکت را در تأمین و توزیع پایدار آب یاری کنند.

در این اطلاعیه آمده است با بهبود شرایط جوی و دریایی و بازگشت تأسیسات آب‌شیرین‌کن به مدار تولید، وضعیت شبکه توزیع آب به شرایط پایدار بازخواهد گشت.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، اعلام کرد تلاش‌ها برای بازگشت هرچه سریع‌تر تأسیسات آب‌شیرین‌کن به مدار ادامه دارد.