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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

۱۰ دستگاه دیالیز به شهرستان دشتستان تحویل شد

۱۰ دستگاه دیالیز به شهرستان دشتستان تحویل شد

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر از تحویل ۱۰ دستگاه دیالیز به شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان دشتستان و ارتقای سطح خدمات به بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، ۱۰ دستگاه دیالیز پیشرفته از برند براون آلمان به این شهرستان تحویل شد.

وی افزود: تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، یکی از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است و در این مسیر از ظرفیت‌های ملی، استانی و نهادهای حمایتی برای ارتقای امکانات درمانی استفاده می‌کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با قدردانی از پیگیری‌های ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: تأمین این تجهیزات با پیگیری نماینده مردم دشتستان و مساعدت بنیاد امور بیماری‌های خاص محقق شده و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت خدمات دیالیز و پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای بیماران کلیوی شهرستان داشته باشد.

اخلاقی تصریح کرد: بیماران دیالیزی به خدمات درمانی مستمر و منظم نیاز دارند و تأمین تجهیزات استاندارد و کافی، از الزامات مهم برای استمرار و ارتقای کیفیت این خدمات است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت در شهرستان‌های استان و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و درمانی را با جدیت دنبال می‌کند و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی نیز در همین چارچوب انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با قدردانی از بنیاد امور بیماری‌های خاص و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مردم و مجموعه‌های حمایتی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت و ارتقای خدمات درمانی به مردم استان بوشهر است.

کد مطلب 6934319

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