۱۰ دستگاه دیالیز به شهرستان دشتستان تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساختهای درمانی شهرستان دشتستان و ارتقای سطح خدمات به بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، ۱۰ دستگاه دیالیز پیشرفته از برند براون آلمان به این شهرستان تحویل شد.
وی افزود: تأمین و بهروزرسانی تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، یکی از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است و در این مسیر از ظرفیتهای ملی، استانی و نهادهای حمایتی برای ارتقای امکانات درمانی استفاده میکنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با قدردانی از پیگیریهای ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: تأمین این تجهیزات با پیگیری نماینده مردم دشتستان و مساعدت بنیاد امور بیماریهای خاص محقق شده و میتواند نقش مؤثری در تقویت خدمات دیالیز و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای بیماران کلیوی شهرستان داشته باشد.
اخلاقی تصریح کرد: بیماران دیالیزی به خدمات درمانی مستمر و منظم نیاز دارند و تأمین تجهیزات استاندارد و کافی، از الزامات مهم برای استمرار و ارتقای کیفیت این خدمات است.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسعه متوازن زیرساختهای سلامت در شهرستانهای استان و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و درمانی را با جدیت دنبال میکند و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی نیز در همین چارچوب انجام میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با قدردانی از بنیاد امور بیماریهای خاص و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مردم و مجموعههای حمایتی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه زیرساختهای سلامت و ارتقای خدمات درمانی به مردم استان بوشهر است.
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