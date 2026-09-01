به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا کاظمی در آیین کلنگزنی شهرک گلخانهای واشیان پلدختر اظهار داشت: توسعه کشاورزی پایدار در لرستان بدون توجه جدی به زیرساختهای آبی امکانپذیر نیست و لازم است پروژههای مرتبط با تأمین و انتقال آب، سامانههای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ با جدیت بیشتری دنبال شوند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: باوجود فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار موجود، در دوره مدیریت استاندار لرستان شاهد تحرک و سرعت بیشتری در اجرای پروژههای توسعهای استان هستیم و انتظار میرود این روند در حوزه زیرساختهای کشاورزی نیز استمرار داشته باشد.
ضرورت تسریع در اجرای سدهای چولهول و بنلار
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس با اشاره به مطالبات مردم منطقه در حوزه منابع آب، سدهای چولهول و بنلار را از جمله طرحهای مهم و مورد مطالبه مردم عنوان کرد و گفت: تداوم خشکسالی شرایط منابع آبی را دشوار کرده و در صورت ادامه این وضعیت، حتی تأمین آب شرب نیز ممکن است با چالش مواجه شود.
کاظمی تأکید کرد: بر همین اساس لازم است اجرای این پروژهها با جدیت دنبال شود تا علاوه بر تأمین نیازهای آبی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای کشاورزی منطقه نیز فراهم شود.
بازسازی ایستگاههای پمپاژ آسیبدیده از سیل
وی با تأکید بر ضرورت توسعه سامانههای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ بیان کرد: در منطقه پلدختر سه ایستگاه پمپاژ متعلق به وزارت نیرو و هشت ایستگاه متعلق به وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که بخشی از این تأسیسات در جریان سیل سال ۱۳۹۸ آسیب دیدهاند.
نماینده پلدختر و معمولان در مجلس افزود: با پیگیریهای انجامشده، روند بازسازی و تکمیل این ایستگاهها در حال انجام است و باید با تأمین اعتبارات و رفع موانع، این ظرفیتها هرچه سریعتر به چرخه بهرهبرداری بازگردند.
رنگینبان؛ آبرسانی به ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی
کاظمی همچنین درباره آخرین وضعیت ایستگاه پمپاژ رنگینبان گفت: روند اجرای این پروژه در حال پیگیری است و امیدواریم حداکثر تا پایان سال به نتیجه برسد.
وی افزود: با بهرهبرداری از ایستگاه پمپاژ رنگینبان، حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه از مزایای آن بهرهمند خواهند شد و ظرفیت تولید کشاورزی در این محدوده افزایش خواهد یافت.
دشت جایدر در آستانه بهرهبرداری
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس در ادامه به پروژه ایستگاه پمپاژ دشت جایدر اشاره کرد و گفت: این پروژه با تأکید استاندار لرستان در اولویت قرار گرفته و طبق وعده دادهشده، تا یک ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
کاظمی ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح، آب وارد کانال خواهد شد و با اجرای خطوط سه و چهار توسط جهاد کشاورزی و مشارکت مردم، حدود یکهزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش آبیاری قرار میگیرد.
بهرهبرداری از ظرفیتهای زیودار و جلگه
وی همچنین با اشاره به پروژههای ایستگاه پمپاژ زیودار و جلگه اظهار داشت: این پروژهها نیز آماده بهرهبرداری هستند و لازم است پس از افتتاح، تعاونیهای باغداران و بهرهبرداران تشکیل شود تا مدیریت و بهرهبرداری از این ظرفیتها با مشارکت خود مردم انجام گیرد.
سهم پایین اراضی آبی پلدختر از ظرفیت کشاورزی
کاظمی با اشاره به ظرفیتهای آبی شهرستان پلدختر عنوان کرد: این شهرستان در کنار رودخانههای کشکان و سیمره از ظرفیت عظیم آبی برخوردار است، اما قابل قبول نیست که از مجموع ۵۶ هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی شهرستان، کمتر از ۳۰ درصد آن آبی باشد.
وی تأکید کرد: انتظار مردم این است که در برنامههای توسعهای استان، پروژههای آبرسانی کشاورزی و ایستگاههای پمپاژ در اولویت قرار گیرند تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه استفاده کرد.
امیدواری به احیای شهرک گلخانهای واشیان
نماینده پلدختر و معمولان در مجلس همچنین با اشاره به شهرک گلخانهای واشیان گفت: پس از حدود ۱۵ سال، امروز شاهد کلنگزنی این پروژه هستیم و حضور سپاه و بسیج سازندگی امید مردم را برای اجرای آن افزایش داده است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال جوانان منطقه تصریح کرد: انتظار داریم با اجرای این طرح، اولویت اشتغال با مردم و جوانان همین منطقه باشد؛ چراکه زمین و ظرفیت تولید در این منطقه قرار دارد و مردم محلی باید از فرصتهای اقتصادی و اشتغال ایجادشده در این پروژه بهرهمند شوند.
نظر شما