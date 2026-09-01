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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تلاطم دریا و خیزش گردوخاک در بوشهر؛ ارتفاع موج به ۱۸۰ سانت رسید

تلاطم دریا و خیزش گردوخاک در بوشهر؛ ارتفاع موج به ۱۸۰ سانت رسید

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم تلاطم دریا و خیزش گردوخاک در استان تا اواخر روز چهارشنبه خبر داد و گفت: ارتفاع موج دریا گاهی به ۱۸۰ سانتیمتر می‌رسد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد تا اواخر روز چهارشنبه، در سواحل و فراساحل استان تلاطم دریا و در سطح استان خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز پنجشنبه تا روز شنبه، در برخی نقاط استان (به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان) احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط احتمال گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6934139

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