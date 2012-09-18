  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

استاد علیزاده:

شهریار وارث هزار سال شعر و ادب فارسی است

شهریار وارث هزار سال شعر و ادب فارسی است

تبریز - خبرگزاری مهر : شهریار شناس برجسته کشور گفت: استاد شهریار جایگاه ویژه ای در شعر و ادب فارسی دارد و به جرئت می توان او را وارث هزار سال ادبیان فارسی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر ، جمشید علیزاده شامگاه دیروز دوشنبه در آئین بزرگداشت استاد شهریار در تالار 29 بهمن تبریز با بیان این مطلب گفت: از ویژگی های شعری این شاعر معاصر دو زبانه بودن آثار وی است که در هر دو زبان نیز به خلق شاهکارهای بی بدیل دست زده است.

وی اظهار داشت: شاعران بی شماری در ایران شعرهایی به عربی دارند یا به زبانهای دیگر، اما این اشعار هرگز شاهکار نشده اند ولی شهریار در هر دو زبان فارسی و ترکی آذری شاهکار آفریده است.

علیزاده ادامه داد: شهریار میراث دار شهر و ادب فارسی در یک هزار سال گذشته است اما زبان مشروطه هم در شعر او تجلی دارد و آرمان خواهی و آزادگی در آن موج می زند.

کد مطلب 1698834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها