شهریار وارث هزار سال شعر و ادب فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر ، جمشید علیزاده شامگاه دیروز دوشنبه در آئین بزرگداشت استاد شهریار در تالار 29 بهمن تبریز با بیان این مطلب گفت: از ویژگی های شعری این شاعر معاصر دو زبانه بودن آثار وی است که در هر دو زبان نیز به خلق شاهکارهای بی بدیل دست زده است.

وی اظهار داشت: شاعران بی شماری در ایران شعرهایی به عربی دارند یا به زبانهای دیگر، اما این اشعار هرگز شاهکار نشده اند ولی شهریار در هر دو زبان فارسی و ترکی آذری شاهکار آفریده است.

علیزاده ادامه داد: شهریار میراث دار شهر و ادب فارسی در یک هزار سال گذشته است اما زبان مشروطه هم در شعر او تجلی دارد و آرمان خواهی و آزادگی در آن موج می زند.