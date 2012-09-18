علی سرتیپی مدیر فیلمیران در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اکران عمومی این فیلم از فردا با سینما بهمن کاشان آغاز میشود. شرایط اکران این فیلم در تهران فراهم نشد به همین دلیل یک هفته دیرتر در تهران آغاز میشود.
فیلم "بغض" داستان مهاجرت است و به زندگی دو جوان از نسل سوم مهاجران ایرانی میپردازد. برای همین تمام صحنههای فیلم در استانبول ترکیه فیلم برداری شده است. باران کوثری و بابک حمیدیان و مهران احمدی تنها بازیگران ایرانی "بغض" هستند.
"بغض" دو روایت از دو مقطع متفاوت از زندگی ژاله و حامد، دو جوان مهاجر ایرانی است. یک روایت روزهای آشنایی و خوشی این دو جوان است و روایت دیگر هشت ساعت سرنوشتساز زندگی آنان.
تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح چهرهپردازی، حبیب رضایی مشاور امور بازیگران، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، نظام الدین کیایی صدابردار، جواد جلالی فیلمبردار، ساتیار امامی عکاس، فواد بوربور مدیرتدارکات و امیر علی قنبری برنامهریز و دستیاراول کارگردان عوامل اصلی "بغض" هستند.
با آغاز اکران این فیلم در شهر کاشان، "بغض" نیز میتواند یکی از گزینههای سینمای ایران برای معرفی به اسکار باشد که تا مهلت تعیین شده برای معرفی این نماینده، هم نمایش آن آغاز شدهاست و هم در جشنوارههای بینالمللی به نمایش در آمده است.
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