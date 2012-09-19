"ستاره صبح" بار دیگر در آسمان شیراز طلوع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری فارس اظهار داشت: به مناسب هفته دفاع مقدس حوزه هنری فارس بار دیگر با مجموعه برنامه عصر سوره میزبان شیرازیها خواهد بود که در واقع این مجموعه برنامه ها اظهار ارادت تمامی هنرمندان به رشادتهای دلیر مردان ایران در هشت سال جنگ تحمیلی است.

علیرضا پرورش سپس به برگزاری دومین جشنواره فرهنگی و هنری عصر سوره به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد وافزود: این برنامه هااز تاریخ 30 شهریور ماه لغایت 5 مردادماه 91 اجرا می شود و در واقع ادای دینی به دوران دفاع مقدس است.

وی در ادامه اولین برنامه از این مجموعه فرهنگی و هنری را برنامه"ستاره صبح "معرفی کردو گفت: این برنامه در دو بخش خاطره و نمایش فیلم است که بخش اول در تاریخ 30 شهریور ماه 91 و شامل خاطره گویی، موسیقی، شعر خوانی، سرود، مسابقات فرهنگی، ایستگاه کودک و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس است.

رئیس حوزه هنری فارس ادامه داد: بخش دوم نیزاکران فیلم شور و شیرین در تاریخ 31 شهریور ماه است که تمام برنامه ها با حضور رزمندگان ،خاطره گویان این دوران و نیز خانواده شهداست.

پرورش همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه دفاع مقدس، ظرفیت و توانمندی بسیاری دارد که می توانند هویت تاریخی ملت ما را برای همیشه بیمه کنند و وظیفه ی نهادینه سازی این ظرفیت و توانمندی، قرعه ای است که به نام هنر زده شده است لذا در مقابل باید دست اندرکاران عرصه فرهنگ زمینه ی رشد و پیشرفت هنر و هنرمندان این عرصه و امکان بروز و ظهور آثارشان را فراهم کنند.

وی سپس ابرازامیدواری کرد با هم افزایی توان دستگاههای فرهنگی ذیربط اماکن انجام دادن تجربه های بزرگترهنری در عرصه ی هنر پایداری در فارس فراهم شود.

رئیس حوزه هنری فارس یادآور شد: این ویژه برنامه ها با همکاری حوزه هنری فارس، بنیاد حفظ آثارو نشرارزشهای دفاع مقدس فارس، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس، معاونت اجتماعی شهرداری شیراز، موسسه آسمان هشتم، جهاد دانشگاهی شیراز و سپاه ناحیه بقیه ا... برگزار خواهند شد.