حجت الاسلام آل حبیب: مشکلات معیشتی مردم نیازمند اقدام جدی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصیر آل‌حبیب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنگرود با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به تقوا و توجه به اعمال و رفتار خود سفارش کرده است و انسان باید همواره مراقب باشد چه چیزی برای آینده و آخرت خود می‌فرستد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: پیامبر اسلام (ص) کامل‌ترین الگوی بشریت است و خداوند ایشان را به عنوان اسوه و الگو برای همه انسان‌ها معرفی کرده است؛ بنابراین گفتار، رفتار و سیره پیامبر اکرم (ص) باید برای مسلمانان ملاک عمل باشد.

پیامبر اکرم (ص) الگوی کامل بشریت است

امام جمعه موقت لنگرود با برشمردن ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) گفت: حجیت وجودی پیامبر، جایگاه والای ایشان در میان انبیا و اولیای الهی، معجزات متعدد، عصمت، معراج، رسالت جهانی و توجه ویژه به قرآن کریم از جمله ویژگی‌های برجسته آن حضرت است.

حجت الاسلام آل‌حبیب با تأکید بر جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام (ص) بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) تنها برای گروه یا جامعه‌ای خاص مبعوث نشد، بلکه خداوند ایشان را رحمت برای جهانیان قرار داد و شناخت سیره و شخصیت پیامبر باید در سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت انس با قرآن تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت قرآن برای هدایت و رشد جامعه استفاده کنیم و آموزش، تلاوت، حفظ و فهم آیات قرآن را در زندگی خود جدی بگیریم.

دولت برای کنترل گرانی و تقویت بازرسی‌ها اقدام جدی کند

امام جمعه موقت لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت و همچنین شهید آیت‌الله رئیسی و همه خدمتگزارانی که در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی به شهادت رسیدند، شایسته تجلیل و تکریم هستند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت و مسئولان در شرایط دشوار کشور افزود: مردم در کنار تقدیر از خدمات دولت، مطالباتی نیز دارند و یکی از مهم‌ترین این مطالبات، رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی است.

حجت الاسلام آل‌حبیب با انتقاد از وضعیت گرانی‌ها تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وعده‌های مطرح‌شده در زمان انتخابات، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بود و انتظار می‌رود دولت در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهد.

وی خواستار تقویت نظارت بر بازار شد و گفت: بازرسی‌ها نباید مقطعی و محدود به چند روز باشد، بلکه باید به صورت مستمر انجام شود تا با گران‌فروشی، احتکار و افرادی که با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی به مردم و اقتصاد کشور آسیب می‌زنند، برخورد شود.

برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی مطالبه مردم است

امام جمعه موقت لنگرود با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند و متعهد در امر نظارت بر بازار اظهار کرد: افرادی که با فعالیت‌های سودجویانه و مافیاهای اقتصادی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند، باید شناسایی و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

حجت الاسلام آل‌حبیب افزود: مردم انتظار دارند دولت در حوزه نظارت و بازرسی جدیت بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد عده‌ای با گران‌فروشی و احتکار، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کنند.

مسئله حجاب نباید به دلیل اولویت‌های دیگر کنار گذاشته شود

امام جمعه موقت لنگرود در ادامه با اشاره به موضوع حجاب گفت: اگرچه در شرایط فعلی مسائل امنیتی و جنگی از اولویت‌های مهم کشور محسوب می‌شود، اما این مسئله به معنای کنار گذاشتن سایر واجبات و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیست.

وی با تأکید بر اینکه حجاب یک حکم شرعی و قانونی است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مسئول در چارچوب قانون نسبت به اجرای قوانین مربوط به حجاب اهتمام داشته باشند.

حجت الاسلام آل حبیب با اشاره به اهمیت تذکر لسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه بیان کرد: باید با رویکردی محترمانه و منطقی نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی اقدام کرد و در عین حال با افرادی که به صورت سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده اقدام به هنجارشکنی می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

مسئولان از ادبیات القاکننده ضعف استفاده نکنند

حجت الاسلام آل‌حبیب یکی دیگر از مطالبات مردم را توجه به ادبیات و نحوه بیان مسائل کشور از سوی مسئولان عنوان کرد و گفت: مسئولان نباید با بیان برخی مشکلات به گونه‌ای سخن بگویند که در جامعه یا میان دشمنان، تصویر ضعف و ناتوانی از جمهوری اسلامی ایجاد شود.

امام جمعه موقت لنگرود با بیان اینکه کشور با مشکلات مختلفی مواجه است، تصریح کرد: طرح مشکلات باید با حفظ روحیه امید، اقتدار و اعتماد به توان داخلی صورت گیرد و مسئولان باید با ادبیاتی شجاعانه و امیدوارکننده با مردم سخن بگویند.

وی تصریح کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته برای دفاع از انقلاب، نظام اسلامی و کشور هزینه‌های زیادی داده و در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن ایستادگی کرده است و این روحیه مقاومت و ایستادگی باید حفظ شود.

مردم پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند

حجت الاسلام آل‌حبیب با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در بزنگاه‌های مختلف پای نظام و کشور ایستاده‌اند و حضور آنها نشان‌دهنده عزم ملت برای دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران با وجود مشکلات و فشارهای اقتصادی، از اصول و ارزش‌های خود دست نخواهد کشید.