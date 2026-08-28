به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه فومن با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی به مردم و تبیین اقدامات انجام‌شده در مسیر خدمت‌رسانی است.

فرماندار فومن با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و صادقانه به مردم افزود: مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند و وظیفه همه خدمتگزاران است که مردم را در جریان اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای نظام و دستگاه‌های اجرایی قرار دهند.

وی با اشاره به نقش مردم در توسعه شهرستان گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن نقش و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و از همراهی مردم فومن طی یک سال و نیم گذشته قدردانی می‌کنم.

مدیریت منابع آب کشاورزی فومن در شرایط کم‌بارشی

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی و تأمین آب اظهار کرد: شهرستان فومن حدود ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۶۰ درصد آب مورد نیاز آن از سد سفیدرود و ۴۰ درصد از منابع آبی، چاه‌های کشاورزی و رودخانه‌ها تأمین می‌شود.

فرماندار فومن افزود: پس از تأکید استاندار گیلان، جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی برگزار شد و با همکاری ادارات و بخشداران، بخش قابل توجهی از آب‌بندان‌های شهرستان که برخی از آنها حدود ۲۰ سال لایروبی نشده بودند، لایروبی و برای فصل کشاورزی آماده شدند.

وی با بیان اینکه امسال استان گیلان با کاهش ۱۵ درصدی بارش مواجه بوده است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذشده، بحران آب کشاورزی در شهرستان مدیریت شد و کشاورزان توانستند بدون دغدغه جدی فصل کشاورزی را پشت سر بگذارند.

قاسمی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات کشاورزی شهرستان حتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

تداوم خدمت‌رسانی دولت در شرایط دشوار

فرماندار فومن با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در شرایط دشوار کشور گفت: برگزاری مراسم اربعین حسینی، مراسم تشییع شهدای خدمت و تأمین مایحتاج عمومی مردم در شرایط جنگی از جمله اقدامات مهم دولت بود که با تدابیر مناسب و همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد.

وی افزود: در این شرایط، تأمین کالاهای اساسی مردم در سطح کشور، استان و شهرستان با مشکل جدی مواجه نشد و این موضوع حاصل تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم بود.

اجرای طرح پزشک خانواده در فومن

قاسمی از پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان فومن خبر داد و گفت: این طرح در راستای تحقق عدالت در نظام سلامت دنبال می‌شود و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: امکانات و ظرفیت‌های مناسبی از سوی وزارت بهداشت برای اجرای طرح پیش‌بینی شده و امیدواریم با همراهی مردم و دستگاه‌های مربوط، اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان فومن به نتیجه برسد.

پروژه فاضلاب فومن در مرحله مناقصه

فرماندار فومن با اشاره به پروژه فاضلاب این شهر اظهار کرد: اجرای پروژه فاضلاب شهر فومن از مطالبات مهم مردم است و با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در حال دنبال شدن است.

وی اعتبار اولیه این پروژه را ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پروژه در مرحله مناقصه قرار دارد و انتظار می‌رود طی یکی دو ماه آینده فرآیند مناقصه و تعیین پیمانکار انجام شود.

قاسمی ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، موافقت استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه اخذ شده و مقرر است موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه به بانک عامل اعلام شود.

دانشگاه آزاد فومن در مسیر تکمیل

فرماندار فومن با اشاره به پروژه دانشگاه آزاد این شهرستان نیز گفت: این پروژه از دغدغه‌های مردم فومن است و با پیگیری‌های انجام‌شده در استان و شهرستان، مقرر شده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب تجهیزات به دانشگاه آزاد اختصاص یابد.

وی افزود: با تأمین تجهیزات مورد نیاز، این پروژه در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری خواهد شد.

قاسمی همچنین از تصویب رشته حقوق به صورت مستقل در شهرستان فومن خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این رشته، دانشجویان شهرستان می‌توانند بدون نیاز به تحصیل در شهرستان‌های دیگر، در فومن به ادامه تحصیل بپردازند.

پیگیری خروج ۲۸ روستای فومن از محدوده محیط زیست

فرماندار فومن با اشاره به مسائل مربوط به روستاهای شهرستان اظهار کرد: ۲۸ روستای فومن در محدوده محیط زیست قرار دارند که خروج این روستاها از محدوده محیط زیست با همکاری استانداری در حال پیگیری است.

وی همچنین از پیگیری اجرای طرح‌های هادی روستایی و اجرای ماده ۴ برای واگذاری اراضی ملی در روستاها خبر داد و افزود: بخشی از این اقدامات انجام شده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد.

اجرای ۱۶۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در فومن

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برق گفت: طی یک سال گذشته ۱۶۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در سطح شهرستان فومن اجرا شده است.

وی افزود: توسعه شبکه برق، آسفالت راه‌های روستایی و خیابان‌های شهر فومن نیز از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری است.

اختصاص ۲۷ هکتار زمین برای توسعه شهرک صنعتی فومن

فرماندار فومن از پیگیری اختصاص ۲۷ هکتار از اراضی شهرستان برای توسعه شهرک صنعتی خبر داد و گفت: این اراضی از عرصه‌های طبیعی است که برای اختصاص به شهرک صنعتی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: با آماده‌سازی این زمین‌ها می‌توان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا با ایجاد واحدهای تولیدی، زمینه اشتغال جوانان و رشد اقتصادی شهرستان فراهم شود.

۱۶۶ پروژه عمرانی آماده افتتاح در فومن

قاسمی با ارائه گزارشی از پروژه‌های آماده افتتاح هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۱۶۶ پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۵۲۸ میلیارد تومان در شهرستان فومن آماده افتتاح شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها برای ۷۱۴ نفر اشتغال موقت و ۷۶ نفر اشتغال دائم ایجاد می‌کنند.

فرماندار فومن همچنین از آماده‌سازی ۹۳ طرح اشتغال‌زایی خبر داد و گفت: این طرح‌ها با استفاده از تسهیلات و حمایت دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی و با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری هستند.

قاسمی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات و شرایط دشوار کشور، میزان اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده و امکان اجرای پروژه‌های بیشتری برای هفته دولت فراهم شده است.

قدردانی فرماندار فومن از همراهی مردم و مسئولان

فرماندار فومن در پایان با قدردانی از مردم، ائمه جمعه، نماینده مردم در مجلس، استاندار گیلان، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، اعضای شورای تأمین، دهیاران، شوراهای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: اجرای پروژه‌های مختلف در شهرستان حاصل همکاری و همدلی مجموعه مسئولان و همراهی مردم است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با استمرار این همکاری و با دعای خیر مردم مؤمن و ولایت‌مدار فومن، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر خدمت‌رسانی و توسعه شهرستان برداریم.