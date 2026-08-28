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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

امام جمعه قرچک: اقتدار کشور ریشه در باور و اراده مردم دارد

امام جمعه قرچک: اقتدار کشور ریشه در باور و اراده مردم دارد

قرچک- امام جمعه قرچک با تأکید بر نقش باورهای دینی و ایستادگی مردم در اقتدار جمهوری اسلامی گفت: قدرت و بازدارندگی ایران ریشه آن در باور و اراده مردم قرار دارد.

به گزارش، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه قرچک، ایستادگی مردم و اتکا به باورهای دینی را عامل اقتدار ایران در برابر آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: امروز قدرت نظامی و بازدارندگی ایران بیش از گذشته مورد توجه و اعتراف جهانی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به افراد وابسته نیست، افزود: انسجام و اقتدار کشور ریشه در باورهای دینی و فرهنگی دارد و حرکت در مسیر مقاومت، جمهوری اسلامی را به‌رغم دشواری‌ها از شکست مصون نگه داشته است.

امام جمعه قرچک همچنین با اشاره به انتصابات اخیر در سطوح عالی نظام، گفت: انتخاب افراد در مجموعه‌هایی از جمله شورای عالی امنیت ملی نشان‌دهنده اهمیت اقتدار و پیشرفت کشور است و مواضع آنان نیز پیام ایستادگی ایران در برابر دشمنان را منتقل می‌کند.

کد مطلب 6930413

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