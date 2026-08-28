امام جمعه قرچک: اقتدار کشور ریشه در باور و اراده مردم دارد

به گزارش، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه قرچک، ایستادگی مردم و اتکا به باورهای دینی را عامل اقتدار ایران در برابر آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: امروز قدرت نظامی و بازدارندگی ایران بیش از گذشته مورد توجه و اعتراف جهانی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به افراد وابسته نیست، افزود: انسجام و اقتدار کشور ریشه در باورهای دینی و فرهنگی دارد و حرکت در مسیر مقاومت، جمهوری اسلامی را به‌رغم دشواری‌ها از شکست مصون نگه داشته است.

امام جمعه قرچک همچنین با اشاره به انتصابات اخیر در سطوح عالی نظام، گفت: انتخاب افراد در مجموعه‌هایی از جمله شورای عالی امنیت ملی نشان‌دهنده اهمیت اقتدار و پیشرفت کشور است و مواضع آنان نیز پیام ایستادگی ایران در برابر دشمنان را منتقل می‌کند.