امام جمعه قرچک: اقتدار کشور ریشه در باور و اراده مردم دارد

به گزارش، حجتالاسلام حجتالله اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه قرچک، ایستادگی مردم و اتکا به باورهای دینی را عامل اقتدار ایران در برابر آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: امروز قدرت نظامی و بازدارندگی ایران بیش از گذشته مورد توجه و اعتراف جهانی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به افراد وابسته نیست، افزود: انسجام و اقتدار کشور ریشه در باورهای دینی و فرهنگی دارد و حرکت در مسیر مقاومت، جمهوری اسلامی را بهرغم دشواریها از شکست مصون نگه داشته است.
امام جمعه قرچک همچنین با اشاره به انتصابات اخیر در سطوح عالی نظام، گفت: انتخاب افراد در مجموعههایی از جمله شورای عالی امنیت ملی نشاندهنده اهمیت اقتدار و پیشرفت کشور است و مواضع آنان نیز پیام ایستادگی ایران در برابر دشمنان را منتقل میکند.
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