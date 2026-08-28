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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

امینی: هفته دولت فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام است 

امینی: هفته دولت فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام است 

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: هفته دولت فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام و خدمت‌رسانی به مردم است. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه های این هفته نماز جمعه بردسکن با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای قدرشناسی از کارگزاران و دست‌اندرکاران نظام و همچنین حضور مسئولان در میان مردم و رساندن مژده‌های شیرین و اخبار امیدبخش به آنان است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها افزود: گرانی وجود دارد و قابل انکار نیست، اما در شرایط جنگی وجود کالا و اقلام مورد نیاز مردم حتی با گرانی، بهتر از شرایطی است که کالا ارزان باشد اما در دسترس نباشد؛ بنابراین در انتخاب میان بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد و با سوء استفاده‌ کنندگان و سودجویان نیز برخورد جدی شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با القای ناکارآمدی نظام و ایجاد دسته‌بندی و اختلاف، جامعه را دچار شکاف کنند، در حالی که مردم و مسئولان در حفظ و حراست از کشور باید ید واحده باشند.

امینی گفت: مسئولان باید به جای اختلاف، در خدمت‌رسانی و خدمت‌گذاری به مردم با یکدیگر مسابقه داشته باشند و حضور مدیران کل و مسئولان استانی در دورترین نقاط برای افتتاح و پیگیری پروژه‌ها اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی و دینی اظهار کرد: یکی از واجبات الهی مسئله حجاب است که متأسفانه در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد و باید توجه بیشتری به این فریضه شود.

وی همچنین از حضور مردم بردسکن در ۱۸۰ شب اجتماع شبانه قدردانی کرد.

کد مطلب 6930403

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