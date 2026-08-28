به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمی با دعوت مردم به تقوا گفت: خدای متعال به ما چنان هستی و چنان وجودی بخشیده اند که جاودانه است و نیستی و نابودی در آن راه ندارد بنابراین نباید از نابودی بترسیم ولی آنچه که ترسناک است این است که به چه کیفیت زندگی کنیم. آیا زندگی انسانی داشته باشیم یا زندگی حیوانی.

وی گفت: برای دست یافتن به زندگی انسان اولا باید موانع را از قبیل حب دنیا، حب نفس، هوای نفس را بشناسیم و ثانیا برای رفع آن موانع تلاش کنیم و ثالثا باید طبق دستور عقل و شرع زندگی کنیم که در این صورت این زندگی جاودانه ما در بهشت برین خواهد شد ولی اگر خدای نکرده کوتاهی کنیم و نفسمان را معبود خود قرار دهیم، زندگی ابدی ما در جهنم خواهد شد که بسیار سخت و وحشتناک است.

امام جمعه گرمی در خطبه دوّم با اشاره به روز وقف عنوان کرد: خداوند با توصیه وقف به مومنین می خواهد قستمتی از دارائیهای دنیوی و مادی آنان را به ثروت اخروی و معنوی تبدیل کند و آن را صبغه ابدیت بدهد و در ضروری ترین زمان نیاز انسان به درد انسان بخورد.

آیت الله صفری با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت، هفته دولت را تبریک و از زحمات دولت مردان تشکر کرد و گفت: هفته دولت فرصت مغتنی برای بیان خدمات انجام شده است و باید کارهایی که دولت مردان انجام داده اند به مردم گزارش دهند و کارهایی که قرار بود انجام شود ولی انجام نشد صادقانه به مردم توضیح دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود : مردم و مسئولین بدانند که ما در حال جنگ هستیم و دشمن مکرر در حال تغییر میدان است. گاهی در میدان نظامی، گاهی در میدان فرهنگی، گاهی در میدان اقتصادی وارد کارزار می شود. ما باید در همه میدانها آماده نبرد با دشمن غدار بشویم.