محمدحسن حسن زاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این جشنواره به همت اعضای کانون فرهنگی هنری شهید حمیدرضا آقا عسکری برگزار می شود اظهار داشت: ایجاد انگیزه در بین افراد جامعه بویژه جوانان و نوجوانان در جهت تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی، تقویت فرهنگ انس با قرآن کریم و آشنایی با فضائل اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان با موضوعیت معارف بلند قرآن و عترت(ع)، شناسایی نخبگان و فعالان در عرصه قرآن و عترت(ع) و ارتقای سطح آگاهی حافظان، قاریان و طالبان معرفت در سطح استان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: این جشنواره در رشته‌‌های حفظ، تفسیر و حدیث و قرائت به منظور شناسایی نخبگان و تقدیر از برگزیدگان و تجلیل از پیشکسوتان قرآنی و نیز ارتقای سطح عمومی شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.

حسن زاده ادامه داد: رشته تفسیر و حدیث برای دو گروه خواهران و برادران برگزار می‌شود و علاقه مندان باید جزوه تفسیر سوره مبارکه واقعه برگرفته از تفسیر نور حجت‌الاسلام محسن قرائتی همراه با احادیث و روایات انتخاب شده اهل بیت(ع) را از محل ثبت نام تهیه کنند.

وی ادامه داد: برای شرکت در این رشته تا 30 شهریور زمان باقی است و آزمون نهایی نیز دوم مهر ماه در سالن هنرستان شهید چمران برگزار می‌شود که علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه در ساعات اداری با شماره تماس 7577 622 داخلی 11 تماس بگیرند.

حسن زاده بیان داشت: رشته حفظ ویژه برادران در سه بخش حفظ یک جزء، شامل حفظ جزء اول ویژه مقطع سنی زیر 14سال، حفظ پنج جزء و حفظ ده جزء در مقطع سنی آزاد برگزار می‌شود.

وی افزود: در بخش حفظ، از هر رشته هفت نفر برای مرحله نهایی که 31 شهریورماه در مسجد امام حسن مجتبی(ع) شاهدیه برگزار می‌شود، انتخاب می‌شوند.

حسن زاده تاکید کرد: متقاضیان شرکت در این رشته باید در آزمون تعیین سطح که 25 تا 29 شهریور در مرکز حفظ تخصصی السابقون السابقون شاهدیه برگزار می‌شود، شرکت کنند، آزمون نهایی این رشته نیز 31 شهریور ماه برگزار خواهد شد و فرصت نهایی ثبت نام نیز تا پایان 29 شهریور است.

وی با اشاره به بخش قرائت این جشنواره افزود: بخش قرائت برای دو گروه خواهران و برادران برگزار می‌شود که در گروه خواهران ویژه مقطع سنی بالای 16 سال است و مهلت ثبت نام نیز تا پایان شهریورماه است و مسابقات نهایی این بخش از جشنواره در سالن اجتماعات حضرت سید الشهدا(ع) امامزاده جعفر(ع) برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: بخش قرائت برادران نیز در دو مقطع سنی زیر 18 سال و بالای 18 سال برگزار خواهد شد که در مقطع سنی زیر 18 سال شرکت کنندگان می توانند به دلخواه در بخش مقاطع تقلیدی از اساتید مصری، انتخاب شده توسط کارشناسان جشنواره یا بخش قرعه های انتخابی شرکت کنند.

حسن زاده تاکید کرد: فایل صوتی مقاطع تقلیدی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و شرکت در یک بخش یا هر دو بخش بلامانع است و در مقطع سنی بالای 18 سال نیز شرکت‌کنندگان باید یکی از قرعه‌های انتخابی کارشناسان جشنواره را به دلخواه انتخاب کرده و تلاوت کنند.

دبیر برگزاری جشنواره قرآنی ولایت هشتم تصریح کرد: این مسابقات در هر دو مقطع سنی در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد و داوران این بخش از جشنواره استاد ابوالقاسمی، استاد شاه‌میوه، استاد ستوده‌نیا و استاد فیاض هستند.

وی تاکید کرد: مرحله مقدماتی این رشته برای مقطع سنی زیر 18 سال، 27 شهریورماه و برای مقطع سنی بالای 18 سال، 28 شهریورماه است و آزمون نهایی نیز 3 مهرماه در بیت الزهراء شیخداد برگزار می‌شود و علاقمندان به شرکت در این بخش جشنواره نیز تا 25 شهریورماه مهلت ثبت نام دارند.

به گزارش مهر؛ مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت(ع) «ولایت هشتم» ویژه تمامی رشته‌ها همزمان با میلاد با سعادت امام رضا(ع) در حسینیه صاحب الزمان(عج) محمودآباد برگزار خواهد شد.