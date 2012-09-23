خاطرات رزمنده و جانباز بجنوردی کتاب شد

مهدی الهی فرد، نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کتاب "گوجار"، حاصل 10 ساعت گفتگو با رزمنده و جانباز بسیجی بجنوردی سیدیحیی هاشمی‌نژاد است که از دوران دفاع مقدس و عملیات بیت المقدس سه سخن گفته است.

وی اظهارداشت: این اثر که عملیات بیت‌المقدس سه را از نگاه این رزمنده بجنوردی بازگو می‌کند برای چاپ به حوزه هنری استان خراسان شمالی سپرده شده که همزمان با هفته دفاع مقدس توزیع خواهد شد.

الهی‌فرد در مورد نام این کتاب گفت: "گوجار" نام قله‌ای است که بخش‌هایی از آن در اواخر سال 1366 توسط چند گردان از رزمندگان اسلام فتح شد.

وی افزود: این کتاب در قطع وزیری و در شمارگان یک هزار نسخه به همت حوزه هنری خراسان شمالی چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الهی راد نویسنده کتاب "ایران شده هلسطین" حاوی خاطرات انقلاب در بجنورد، " بی قرار" حاوی خاطرات سردار شهید رجبعلی محمد زاده، "گوجار" حاوی خاطرات رزمنده و جانباز بجنوردی و همچنین هفت کتاب از هفت شهر استان، با موضوع خاطرات انقلاب در شهرهای خراسان شمالی است.

کتاب خاطرات انقلاب در شهرهای خراسان شمالی توسط یک تیم پژوهشی تهیه و تدوین می‌شود که مهدی الهی راد مسئولیت این گروه پژوهشی را بر عهده دارد.

این کتاب‌ها قرار است در دهه فجر امسال رونمایی شود.