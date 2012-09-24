فعالیت های عرصه انتشار کتاب با محوریت تبلیغات دفاع مقدس انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهروز اثباتی یکشنبه شب در جمع فعالان عرصه فرهنگ و هنر دفاع مقدس اظهار کرد: ایدئولوژی اسلامی اولین و مهم‌ترین عامل رشد بی‌سابقه ما در مقابل حرکت 700 ساله دشمنان نظام است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین هنرهای امام راحل این بود که حوزه تبلیغات را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان یک حقیقت مطرح کرد و آن حقیقت چیزی جز تبلیغات اسلامی نبود، گفت: مرجعیت و ولایت فقیه نیز در موفقیت‌های تبلیغاتی ما نقش بی‌بدیلی ایفا کرده و همین مسئله است که امام راحل همواره از ولایت فقیه به عنوان اصلی پیش‌رو و مترقی یاد می‌کرد.

اثباتی تصریح کرد: فعالان عرصه فرهنگ و هنر در عرصه ایثار و شهادت نیز همواره پیشتاز هستند و امروز چشم امید انقلاب اسلامی به فعالیت‌های آنان دوخته شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین خواستار فعالیت های مناسب در عرصه انتشار کتاب با محوریت تبلیغات دفاع مقدس شد و بیان داشت: نزدیک به 7 هزار و 500 کتاب در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسیده است اما در خوش‌بینانه ‌ترین حالت تنها 20 کتاب در حوزه تبلیغات دفاع مقدس وجود دارد.

وی همچنین خواستار برگزاری کنگره برای شهدای تبلیغات شد و گفت: شهدای عرصه تبلیغات جزو مظلوم‌ترین و غریب‌ترین شهدای دوران دفاع مقدس هستند و باید شخصیت‌ آنها را به عنوان بخشی از تاریخ فرهنگ و هنر این مملکت به خوبی برای مردم تبیین کرد.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی عرصه تبلیغات فرهنگی نیاز مند فعالیت های متمادی هستیم چرا که شناخت مناسب از گذشته آینده را می سازد، گفت: فعالان هنری دفاع مقدس باید نسبت به گذشته تبلیغاتی خود شناخت کافی داشته باشیم.

اثباتی با اشاره به این مطلب که علم تبلیغات هر روز تئوری‌های جدیدی صادر می‌کند و گرچه ما در این زمینه تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم اما نباید به همین سطح اکتفا کنیم، افزود: یکی از بهترین راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان ثبت تاریخ شفاهی انقلاب و دوران دفاع مقدس است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین به ساخت فیلم اهانت‌آمیز به شخص پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و گفت: غربی ها دین، اخلاق و هنر را به خوبی نمی شناسند و همین مسئله موجب شده تا آنان فکر کنند که اسلام در حال تسخیر دنیا است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به این مطلب که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها مرکزی که دارای مدیریت انقلاب اذعان داشت: قبل از انقلاب اسلامی ایران تنها در حوزه علمیه نوعی مدیریت انقلابی در زمینه تحقیقات وجود داشت و دانشگاه‌های کشور در آن زمان کاملاً تحت سلطه رژیم ستمشاهی بودند و دروس مربوط به مدیریت فرهنگی و یا مدیریت تبلیغات در آن‌ها تدریس نمی‌شد.

اثباتی در ادامه با اشاره به سابقه مدیریت تبلیغات در غرب گفت: مدیریت مدرن تبلیغات در کشورهای غربی دارای سابقه‌ای نزدیک به 700 سال است و البته غربی‌ها در طی این دوران برای نهادینه کردن این مسئله جنگ‌ها و همچنین شهرسوزی‌های بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند.

وی با شاره به این مطلب که ماهیت و تکنیک تبلیغات در غرب همواره یکسان است و در این میان تنها ابزارهای آنها است که دائماً تغییر می‌کند، تصریح کرد:از سوی دیگر در جمهوری اسلامی ایران مدیریت فرهنگی و تبلیغاتی سابقه‌ایی 33 ساله دارد اما در طی همین مدت کوتاه دستاوردهای فراوانی را در این حوزه کسب کرده‌ایم.

اثباتی گفت: توده‌های مردمی همواره تابع رهبری و ولایت فقیه هستند و از سازوکارهای پیشگیری شده تبعیت می‌کنند وتنها مشکلی که در حال حاضر در عرصه تبلیغات فرهنگی وجود دارد این است که هنوز ساختار و سازماندهی مشخصی و به بلوغ کافی در این زمینه نرسیده‌ایم.