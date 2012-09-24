به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان در نشست مطبوعاتی هفته گردشگری که امروز 3 مهرماه در ساختمان معاونت گردشگری برگزار شد گفت: روز جهانی گردشگری امسال با شعار انرژی پاک ارتقا و تقویت توسعه پایدار نامیده شده است به همین مناسبت در روز ششم مهرماه مصادف با روز جهانی جهانگردی این روز به نام گردشگری میراث طبیعی و انرژی پایدار در ایران نامگذاری شده است. در این روز از نخستین مسافران ورودی به کشور در فرودگاه امام خمینی با اهدای شاخه گل استقبال می شود. این مراسم همزمان در فرودگاههای بین المللی 31 استان اجرا خواهد شد.

وی گفت: افتتاح نمایشگاه اقوام در کاخ موزه سعد آباد ، نشریات و دفاتر خدمات مسافرتی و خبرگزاری های فعال و نمایشگاه طبیعت گردی و موسسات تخصصی عرصه طبیعت گردی در مجموعه پارک پردیسان از دیگر برنامه های این روز است.

وی گفت: از آغاز هفته گردشگری تورهای استان گردی با همکاری ادارات کل استانی و بخش خصوصی برگزار می شود. تخفیفات ویژه از 10 تا 50 درصد برای تورهایی که در این هفته برپا می شود و مسافران مراکز اقامتی در نظر گرفته شده است در همین روز مراسم غبارروبی از گلزار شهدا و تجلیل از خانواده های شهدا را در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: در روز دوم هفته گردشگری که با عنوان گردشگری میراث معنوی تمدن ایرانی اسلامی نامیده شده است سعی شده تمام موزه ها و کاخ موزه های وابسته به سازمان میراث فرهنگی برای بازدید عموم مردم رایگان اعلام شود.

جهانیان بیان کرد: فعالان گردشگری و مدیران کل استانی در این روز در نماز جمعه شرکت می کنند و به عنوان سخنران پیش از خطبه درباره تبیین فعالیتهای گردشگری و نقشی که این صنعت می تواند در توسعه اقتصادی استانها داشته باشد سخنرانی خواهند کرد در مابقی ایام نیز دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان دولت می توانند به صورت نیم بها از موزه ها و مراکز تاریخی دیدن کنند. تجلیل از خادمین مساجد کشور نیز از دیگر برنامه های این روز است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه روز سوم هفته گردشگری با عنوان گردشگری، رسانه و آموزش نامگذاری شده است گفت: نواختن زنگ ملی گردشگری در استانها و تهران با حضور مدیران بخش خصوصی، دولتی و فعالان گردشگری ، برپایی نشست تخصصی راهنمایان گردشگری در سالن همایش های ارگ آزادی ، نشست علمی آموزشی CRN در موزه ملی و تجلیل از رسانه های برتر فعال حوزه گردشگری از جمله برنامه های روز سوم است.

وی تصریح کرد: روز چهارم با عنوان گردشگری سرمایه ملی جایگزین درآمدهای نقدی نامگذاری شده است که در آن همایش علمی با همین عنوان در سالن همایش های صدا و سیما با حضور مقامات کشوری تاثیرگذار برپا می شود. برای این همایش از ماهها پیش برنامه ریزی کرده و مقالات مختلفی به دبیرخانه آن ارسال شده است.

جهانیان با بیان اینکه روز پنجم به عنوان گردشگری سرمایه گذاری رونق و شکوفایی اقتصادی نامیده شده است، گفت: همایش روستاهای هدف گردشگری را در سالن همایش های هتل المپیک برگزار خواهیم کرد. همچنین در این روز تفاهم نامه ای میان معاونت گردشگری و سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور درباره برنامه ریزی برای ساخت هزار مجتمع خدمات بین راهی در مبادی ورودی شهرهای کشور انعقاد می شود.

وی گفت: گردشگری استانداردسازی ، ارتقای کیفیت خدمات، عنوان روز ششم هفته گردشگری است که به همین منظور هتل درویشی مشهد به عنوان نمادین افتتاح می شود تا سرآغازی برای افتتاح پروژه های گردشگری دیگر در این هفته باشد.

جهانیان گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری تمام مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی استاندارد شده باشند .

معاون گردشگری اضافه کرد: گردشگری هنری ماندگار ، مفاخر ایرانی شعار روز هفتم است که در آن همایش علمی طبیعت گردی در پارک پردیسان برگزار می شود و از پیشکسوتان گردشگری در سالن همایش های برج میلاد تجلیل خواهد شد. رونمایی از سایت TOURISM IRAN.IR به هفت زبان رایج دنیا از دیگر برنامه های روز آخر هفته گردشگری است.

جهانیان بیان کرد: در این هفته هزار جشنواره و نمایشگاه در کل استان ها برگزار می شود و 200 پروژه شامل مراکز اقامتی، پذیرایی و مجموعه های گردشگری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

معرفی مسیر گردشگری راه ولایت شامل استان های خوزستان، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی برنامه دیگری است که معاون گردشگری به آن اشاره کرد و گفت: این مسیر با هماهنگی آستان قدس رضوی در هفته گردشگری معرفی می شود.