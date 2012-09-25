آیین نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آیین نامه پس از ابلاغ نیازمند شیوه نامه اجرایی است که اکنون این شیوه نامه نیز در مراحل پایانی طراحی است.

وی یادآور شد: پس از تدوین شیوه نامه اجرایی و امضای دو معاون وزیر در حوزه آموزشی و دانشجویی، برای اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

آیتی خاطرنشان کرد: روح حاکم بر آیین نامه پوشش همان Dress Cod است، یعنی ضوابطی است که یک دانشجو در رشته های علوم پزشکی باید بر آن پایبند باشد که از آن جمله رفتار مناسب با بیمار، نداشتن پوششی که باعث مشکل در انجام وظایف پزشکی شود و همچنین رفتار حرفه ای است.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر وحید صرامی معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با تشریح روند تدوین آیین نامه پوشش دانشجویان پزشکی گفته بود: در این آیین نامه نظر استاد به عنوان مسئول رصد پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی یادآور شده بود: این آیین نامه لباس محیط دانشگاهی و محیط بیمارستانی را تعریف می کند. در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، محیط بیمارستان به عنوان محیط آموزشی محسوب می شود و از این رو ما در آیین نامه شفاف بیان کرده ایم که پوشش مردان و زنان چگونه باید باشد.