به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا یاوری با اعلام این خبر اظهارداشت: ارزش ریالی کتابهای اهدایی که از مجموعه شخصی آیتالله محمدی گلپایگانی است حدود 200 میلیون تومان برآورد شده است.
وی اضافه کرد: کتابخانه مرکزی گلپایگان اکنون سه هزار و 700 نفر عضو و 12 هزار نسخه کتاب دارد که با این 15 هزار جلد اهدایی مجموع کتابهای آن به بیش از 27 هزار نسخه میرسد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی اصفهان بیان داشت: این کتابخانه استاندارد دارای بخشهایی شامل مخزن اصلی، بخشهای مرجع، کودک و نوجوان، نشریات، نابینایان، کتابخانه دیجیتال، نسخ خطی، مشاهیر، خدمات اینترنت، سالن اجتماعات، سالن کنفرانس و سالنهای مطالعه است.
وی گفت: کتابخانه مرکزی گلپایگان با مساحت یک هزار متر مربع در سه طبقه و با زیربنای سه هزار مترم ربع به عنوان کتابخانه استاندارد فعالیت میکند.
یاوری ادامه داد: در مورد گنجایش مخزن این کتابخانه نیز یادآور شد: مخزن این کتابخانه گنجایش پذیرش حدود 200 هزار نسخه کتاب را دارد.
حضور خادمان حرم امام رضا (ع) در مسجد سید اصفهان
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع)، جشن ملی "زیر سایه خورشید" با حضور خادمان حرم شریف رضوی در مسجد سید اصفهان برگزار میشود.
حامد جعفرزاده ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: پنجشنبه شب هفته جاری مراسم جشنی با عنوان "زیر سایه خورشید" با حضور برخی از خادمان حرم امام هشتم (ع) در محل مسجد سید اصفهان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این جشن با مشارکت آستان قدس رضوی و کانون فرهنگی هنری مسجد روحالله برگزار میشود، اضافه کرد: این جشن در تاریخ شش مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجتالاسلام رنجبر، کارشناس برنامههای مذهبی صدا و سیما در مسجد سید برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه مولودیخوانی و برگزاری مسابقه مردمی از برنامههای این جشن است، افزود: بستههای فرهنگی به تمامی حضار اهدا میشود که مقداری نمک متبرک آستان قدس رضوی برای تبرک در داخل این بستهها قرار دارد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود حدود 15 هزار نفر از اصفهان که علاقه ویژهای به امام هشتم دارند، در این جشن شرکت کنند.
جعفرزاده تاکید کرد: مشابه این جشن همزمان در برخی از امامزادگان و بقاع متبرکه استان اصفهان همچون امامزاده نرمی دولت آباد برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تیزر تبلیغاتی تلویزیونی برای برگزاری این جشن آماده شده است، گفت: در دهه کرامت اداره اوقاف استان اصفهان برنامههای مختلفی را برگزار میکند تا مردم حضوری معنوی در این مراسم داشته باشند.
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