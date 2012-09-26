تجلیل از حافظان میراث شهری طهران و جشن ثبت خانه معین التجار بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته پیگیری خانه­های تاریخی شهر تهران، همزمان با هفته گردشگری و میلاد امام رضا(ع)، مراسم تجلیل از خیرین و حافظان میراث فرهنگی و گردشگری طهران، جشن ثبت خانه معین التجار بوشهری پدر معنوی خلیج همیشه فارس و موسس اولین بانک ایرانی با سرمایه داخلی برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین افتتاح اولین خانه تاریخی مورد بهره بردرای قرار گرفته شده تهران و شهرموزه عودلاجان با عنوان خانه نان و نمک فخرالملوک (بهره مند) و با کاربری مرکز ترویج فرهنگ، آئین ها و خوراکی های ایرانی برگزار می­شود.

معرفی اساتید محقق و پژوهشگر در حوزه طهران قدیم، معماران و مرمت کاران عرصه بافت تاریخی تهران، خیرین احیاء کننده بافت ارزشمند شهر تهران، سازمان های مردم نهاد غیر دولتی و فعالان دوستدارعرصه میراث فرهنگی و گردشگری پایتخت، ترویج فرهنگ احیا بناهای تاریخی شهرتهران بوسیله خیرین نیک اندیش و علاقمند به هویت کشور ، ترویج فرهنگ ارزشگذاری به ثبت خانه ها و آثار تاریخی شهر تهران و توسعه گردشگری پایتخت از جمله اهداف برگزاری این مراسم است.

در این مراسم از یک پژوهشگر، مرمتگر، خیر میراث فرهنگی، سازمان مردم نهاد غیردولتی، فعال عرصه گردشگری و خبرنگار حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین به صورت ویژه از چهار نفر از مسئولین دغدغه­مند و فعال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری پایتخت تجلیل می­شود.

مراسم فوق الذکر نهم مهرماه در محل خانه تاریخیه نان و نمک فخرالملوک(بهره­مند) به آدرس چهارراه سرچشمه، خیابان امیرکبیرشرقی، کوچه جاویدی(میرزا محمود وزیر)، بعد از کوچه خلیل نصرالهی، پلاک 114 از ساعت 17 الی 20 با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، مدیر کمیته ملی موزه ها در ایران، مشاور شهردار تهران، شهردار منطقه 12 و دیگر مسئولین و علاقمندان به میراث فرهنگی پایتخت برگزار خواهد شد و در حاشیه این مراسم نیز از پرونده ثبتی خانه معین التجار بوشهری به صورت نمادین رونمایی خواهد می­شود.

خانه تاریخی بهره مند (نان و نمک فخرالملوک) توسط یک خیرنیک اندیش میراث فرهنگی در سال 88 خریداری، سپس توسط وی در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت و هم اکنون نیر با کاربری ترویج فرهنگ وهنر ایرانی در حال راه اندازی است.