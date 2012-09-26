به گزارش خبرنگار مهر، جلیل رسولی هنرمند خوشنویس و نقاشیخط کشورمان، بعد از نمایش آثارش در ترکیه اینبار به مسکو رفته و در این شهر نمایشگاه برپا خواهد کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نمایشگاهی از آثار مدرن و سنتیام در قالب هفته فرهنگی ایران در مسکوی روسیه روی دیوار خواهد رفت. هفته فرهنگی ایران در روسیه با حضور بیش از 50 هنرمند از رشتههای مختلف هنری از دهم تا هفدهم مهر در روسیه و در پایتخت این کشور؛ مسکو برگزار خواهد شد.
رسولی افزود: در این نمایشگاه 15 تابلو از سبکها و فرمهای مختلف اعم از خوشنویسیها و نیز آثارم در حیطه نقاشیخط را از میان بهترین آثاری که تاکنون خلق کردهام برای عرضه در این نمایشگاه انتخاب کردهام.
وی به نمایشگاههای قبلی خود اشاره کرد و گفت: آثار خوشنویسی و نقاشیخط هنرمندان ما در میان سایر کشورها و به خصوص اعراب طرفداران زیادی دارد ولی از شرایط استقبال از آثار ایرانیان در روسیه باخبر نیستم زیرا برای بار اول است که در این شهر نمایشگاه میگذارم ولی احساس میکنم به خاطر مسلمانان زیادی که در این کشور وجود دارد، خوشنویسی آیات قرآن باید با اقبال بازدید کنندگان روبه رو شود.
این هنرمند خوشنویس بیان کرد: این نمایشگاه تنها با هدف نمایش جایگاه هنر خوشنویسی ایران و تلاش های صورت گرفته در ایران برگزار میشود و هدف از آن فروش آثار نیست، ولی منعی نیز برای این کار نیست و اگر علاقمندانی به این تابلوها وجود داشته باشد، آثار را به فروش میرسانم.
وی در مورد آثاری که همراه خود به مسکو میبرد توضیح داد: این آثار شامل تابلوهایی از خوشنویسی آیات قرآن و اشعار حافظ است. انتخاب آثار به گونه ای است که در قالب این نمایشگاه، هم هنر سنتی و اصیل خوشنویسی ایرانی و هم نقاشیها و طرحهای مدرن امروزی در معرض دید علاقمندان قرار گیرد.
این هنرمند پیشکسوت به عرضه چند جلد از کتب و مجموعه آثار خود در قالب هفته فرهنگی ایران در روسیه اشاره کرد و گفت: تا امروز هیچ برنامهای برای برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه این نمایشگاه وجود ندارد.
محمد جلیل رسولی در سال ۱۳۲۶ در همدان متولد شد. از همان کودکى به خوشنویسى علاقه داشت. براى همین وقتى به تهران مهاجرت کرد به صورت نیمه حرفهاى به این کار پرداخت و تاکنون نزدیک به ۴۳ سال است که خوشنویسى مىکند. تا به حال حدود ۳۲ نمایشگاه انفرادى در تهران داشته و در کشورهایى همچون انگلیس، ایتالیا، آلمان، چین، ژاپن و... هم نمایشگاههایى برپاکرده است.
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