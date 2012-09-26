به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اموراجتماعی استانداری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای این دوره از زندگی اظهارداشت: استان مرکزی بعد از گیلان دومین استان سالمند کشور است که بیش از هشت درصد از جمعیت آن را سالمندان تشکیل می دهند.

روستاهای استان نیز به لحاظ سالمندی رتبه اول در کشور

غلامرضا فتح آبادی با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد از جمعیت کشور را میانسالان تشکیل می دهند که این افراد به زودی وارد عرصه سالمندی خواهند شد تصریح کرد: 25 درصد از جمعیت کشور تا 28 سال آینده سالمند خواهند شد .



مدیر امور کل اجتماعی استانداری استان مرکزی بیان کرد: همچنین روستاهای این استان نیز به لحاظ سالمندی دارای رتبه اول در کشور است و در حال حاضر 12 در صد از جمعیت روستایی بالای 65 سال هستند.



فتح آبادی سند ارتقای سلامت سالمندان را جمله برنامه های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: ارتقای سلامت سالمندان از برنامه هایی است که در راستای تسهیل شیوه های زندگی این قشر و مراقبت از آنها مورد توجه است.

افزایش جمعیت سالمندان افزایش نیاز به توانمندسازی

وی یادآور شد: با افزایش جمعیت سالمندان نیاز به توانمندسازی آنها نیز باید افزایش یابد و همچنین بحث طب سالمندی نیز باید در دستور کار حوزه بهداشت و درمان قرار گیرد.



مدیر کل امور اجتماعی استانداری گفت: آزمایش کامل، ارائه خدمات مشاوره ای و استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی از بهترین راهکارها در مراقبت و حفاظت از این قشر آسیب پذیر است.



فتح آبادی اضافه کرد: فعال سازی تشکل های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت های خانه مهر بهترین محیط برای ایجاد انگیزه و استفاده از تجارب و توانمندی های سالمندان است.

پدر و مادر سالمند احتیاجات و نیازهای ویژه ای دارند



کارشناس مسئول سالمندان استان مرکزی نیز با بیان اینکه پدر و مادر سالمند یا پدر بزرگ و مادر بزرگ سالمند در این مرحله از زندگی احتیاجات و نیازهای ویژه ای دارند گفت: پدر بزرگ و مادر بزرگ و یا پدر و مادر سالمند عزیزترین کسان ما هستند اما گاهی بین ما و این عزیزان مشکلاتی پیش می آید که اغلب این اختلاف ها ناشی از عدم آموزش های لازم به افراد جوان تر وارتباط ناکافی است.

دکتر مهین سادات عظیمی با تاکید بر اینکه ارائه ورزشهای مخصوص دوران سالمندی و تغذیه و طرز رفتار با این افراد باید در اولویت آموزشها باشد اظهارداشت: گوش دادن به سالمند و همدلی با او، ارزش و احترام گذاشتن به گفته های سالمند، برقراری ارتباط غیر کلامی با سالمند و قطع نکردن حرفهای او از جمله نیازهای سالمندان است که مورد بی توجهی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در سالمندان برخی فعالیت ها کند می شود بعنوان مثال ممکن است سالمند در حین صحبت کردن با تاخیر کلمات را ادا کند باید فکر کند تا کلمه بعدی را بگویید. اگر سالمند در حال صحبت کردن است، به او فرصت دهید تا حرفش را تمام کند.

عظیمی با اشاره به اینکه نباید فکر کنیم که دوره سالمندی آخر زندگی فرد تلقی می شود اظهارداشت: بخصوص در سالمندانی که ضعف بینایی یا شنوایی دارند و یا بدلیل بیماری های مزمن دچار خستگی و درد هستند برقراری ارتباط غیر کلامی یعنی اینکه بدون حرف زدن منظورمان را نشان دهیم اهمیت زیادی دارد.

تاسیس یک کلینیک تخصصی نیاز سالمندان

معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی نیز تاسیس یک کلینیک تخصصی سالمندان را نیازاستان دانست و بیان کرد: نیاز به یک کلینیک تخصصی سالمندان در راستای خدمات کامل و جامع از نیازهای اصلی استان در ساماندهی سالمندان است.



محمدرضا اسماعیلی از راه اندازی پایگاه تندرستی استان مرکزی با هدف ارائه خدمات به سالمندان در ماه جاری خبر داد و تصریح کرد: هشت پزشک، آموزش های ویژه بیماری های دیابت و فشار خون را فراگرفته و هم اکنون آماده ارائه خدمت هستند.

لزوم خدمات دهی به مستمری بگیران استان

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی نیز با اشاره به لزوم خدمات دهی به مستمری بگیران استان اظهارداشت: در حال حاضر در این استان 44 هزار و 433 نفر مستمری بگیر وجود دارد که بیش از نیمی از آنها را جمعیت سالمند تشکیل می دهد.



محمدرضا بیدهندی افزود: 15 کانون بازنشستگی در استان فعالیت می کنند که خدماتی شامل برگزاری سفرهای زیارتی و سیاحتی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر و کمک های نقدی و غیر نقدی به آنها ارائه می شود.

ارائه خدمات مطلوب تر اجتماعی و درمانی به سالمندان استان

معاون سیاسی و امنیتی استاندارمرکزی نیز بر ارائه خدمات مطلوب تر اجتماعی و درمانی به سالمندان استان تاکید کرد و اظهارداشت: کلیه مراکز خدماتی و درمانی باید به صورت هماهنگ در ارائه خدمت به سالمندان حرکت کنند تا از موازی کاری و کم کاری جلوگیری شود.

ابوالقاسم نصرالهی افزود: استفاده از یک برنامه جامع در قالب کارت های منزلت برای شناسایی افراد سالمند ، ارائه خدمات رایگان و نیم بها به آنان، انجام آزمایش های پزشکی دیابت و فشار خون در مراکز درمانی سطح استان و حتی در روستاها برای سالمندان باید عملیاتی شود.



وی فرهنگ سازی در خانواده ها برای ارج نهادن به سالمندان و جلوگیری از اشاعه دستور العمل های غربی را جمله راهکارها برای مدیران و برنامه ریزان استان برشمرد و توضیح داد: صرف هزینه های سنگین برای ساخت مراکز قابل استفاده برای سالمندان باید به عنوان اعتبار در اختیار کلیه مراکز خدماتی گذاشته شود تا ارائه خدمت معطوف به یک نقطه از استان و یا شهر نباشد.

هر فرد ارزش ها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و این نکته ای است که در ارتباط با سالمندان نباید فراموش کرد. عقاید، ارزش ها و اعتقادهای سالمندان امروز، در جامعه ای کاملا متفاوت با جامعه ی کنونی شکل گرفته است.

آنها حوادث تاریخی و شرایط اقتصادی – اجتماعی دشواری را پشت سر گذاشته اند و در دنیایی رشد یافته و بالیده اند که در آن بسیاری از وسایل آسایش امروزی مانند آب لوله کشی، برق، گاز، تلفن و... نبوده است.

درک آنچه بر سالمند کنونی گذشته است ممکن است سخت باشد اما ارج نهادن به این دوره از زندگی با تاسیس مراکز تفریحی و ورزشی و اموزش به جوان تر برای رفتار با این افراد و صرف بودجه در این بخش؛ در استانی که در روستاهای ان بیشتر سالمند هستند می تواند نشانه ای از تشکرو احترام به این سن باشد.

گزارش: سمیه بصیرت