انتقاد یک نماینده از اظهارات رئیس جمهور در نیویورک درباره رابطه با آمریکا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرونده نخ نما شده و سریالی اهانت به مقدسات دینی مسلمانان اگرچه به صورت متوالی و به قصد انحراف از نهضت های بیداری اسلامی و مقابله با موج دینگرایی و اسلامخواهی در دنیای کفرآلود حاضر طراحی شده اما به موجی بیسابقه از عواطف و احساسات مسلمین و خشم و نفرت آنها علیه کفار تبدیل شد.
وی با اشاره به مصاحبه احمدی نژاد با شبکه های خارجی در سفر نیویورک اظهار داشت: آیا در این شرایط سخن گفتن از مذاکره مستقیم با آمریکا و تقاضای رابطه با آمریکا در جهت منافع ملی و انقلابی ماست و آیا با رهنمودهای امام (ره) و رهبری سازگاری دارد؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی همه جانبه علیه ایران اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان نظام جنگ همه جانبهای را علیه نظام تدارک دیده و نسبت به تاثیر تحریمهای گسترده که بعضا با تصمیم گیریهای نسنجیده و عدم نظارت به موقع و دخالتهای بیجا تشدید شده است، امیدوارند، هوشیاری مسئولان و مردم و اتخاذ تدابیر ویژه و هماهنگی مسئولان قوا ضروری است و از سوی دیگر در برابر تحریمهای خارجی باید سیاستهای تسهیل داخلی به کار گرفته شود.
فولادگر تصریح کرد: چرا در همین شرایط سازمان تامین اجتماعی به بهانه رد دفاتر و علیالوصل کردن حسابها اقدام به وصول مطالبات بر حق و یا ناحق ده ساله خود نموده و در موضوع کارگران ساختمانی به جای بهره برداری کارگران مشمول از این بیمه به یک منبع درآمدی برای خود چشم دوخته است و چرا سیستم بانکی به بهانه مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عدهای را ممنوع الخروج کرده که برخی از آنها مطالباتشان از دولت بیشتر از بدهی آنها به بانکهاست.
وی تصریح کرد: چرا نظام مالیاتی کشور به جای ارائه لایحه جامع مالیاتی و افزایش شمول جامعه هدف بیشترین فشار را به تولیدکنندگان و اقشار متوسط و کسبههای جزء وارد میکند؟ لذا از مسئولان خواستاریم علاوه بر اتخاذ تدابیر ویژه اقتصادی در جهت دفع تحریمها در جهت رفع تحریمها و کاهش آثار سوء آن نیز با روشهای حقوقی و سیاسی اقدامات لازم را انجام دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حوزه اقتصاد کلان آثار تصمیم گیریهای اساسی به تدریج ظاهر میشود، اظهار داشت: در موضوع هدفمندی یارانهها هشدارهایی که مسئولان، صاحبنظران و نمایندگان دادند مبنی بر اینکه اگر یارانههای نقدی بدون حمایت از تولید صورت گیرد موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم میشود دولت به این هشدارها توجه نکرد و امروز شاهد افزایش تورم ناشی از این موضوع هستیم.
وی مدعی شد: موضوعی که این روزها مطرح است این است که دولت از ما به التفاوت نرخ ارزی برای افزایش یارانهها استفاده کرده است و این یک اقدام نادرست است و در قانون هیچ گاه این اجازه به دولت داده نشده است.
نظر شما