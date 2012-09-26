پرهیز از تجملات یکی از راهکارهای تبیین اقتصاد مقاومتی است

حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید برنهادینه سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: برای نهادینه سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور باید از ابزارهای موجود که از منبر و تبلیغ تا رسانه ها است استفاده شود.



وی با تاکید بر شناسائی حوزه هایی که دشمن بیشترین تلاش را برای ضربه زدن در پیش دارد عنوان کرد: باید این حوزه ها را تبدیل به فرصت کرد تا تلاش های دشمن ناکام بماند.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی تلاطم در قیمت اجناس ضروری را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: این تلاطم نشان می دهد که دشمن حوزه اصلی فشارها را بر روی جریان نفت و وابستگی ایران به نفت قرار داده است.



وی تاکید کرد: باید با یافتن راهکارهای مناسب بتوانیم با تحلیل شرایط میزان وابستگی به جریان نفت را کم کنیم.



زادهوش پرهیز از تجملات را یکی دیگر از راهکارهای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی عنوان داشت و بیان کرد: باید با بهره گیری از تعالیم قرآنی و اولیاء دین می توانیم این مساله را فراگیر می کنیم.



وی توجه به تولیدات داخل را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: باید به ظرفیت های کشور در بخش صنایع دستی و کشاورزی نیز توجه شود تا بتوان از این طریق وابستگی به نفت را کاهش داد.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه با تاکید براینکه رسانه ها باید اقداماتی که برای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است را نشان دهند بیان کرد: در هر حال کشور ما در تحریم است و ما باید متوجه موانعی که بر سر راه است باشیم و نباید با بزرگ نمایی برخی از مشکلات، اقدامات مثبت را نادیده بگیریم.



وی بیان کرد: توجه به اقدامات مثبت و ارائه راهکار برای مقابله با تحریم ها میتواند موانع دشمنان را به فرصت تبدیل کند.