بهبود وضعیت اردوگاههای اتباع خارجی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیر کل جدید دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اردوگاههای اتباع خارجی در پیرانشهر، سردشت و منطقه سیلوانای ارومیه هم اکنون از وضعیت مناسبی برخوردارند، افزود: رسیدگی به امور اردوگاه‌ها، خدمت‌رسانی، نظم،‌ ترتیب و ‌بهداشت با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه تاریخچه حضور اتباع کرد عراقی در آذربایجان غربی به سال 54 بدلیل آشوب بین اکراد و ارتش رژیم بعثی صدام باز می گردد، اظهار داشت: اوج حضور اتباع عراقی در آذربایجان غربی در سال 70 بود که طی 10 روز 6 هزار نفر از اکراد کردستان عراق بدلیل جنگ داخلی در 15 اردوگاه موقتی ایجاد شده اسکان یافتند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: ماموریت های دفتر اتباع و مهاجرین خارجی را گسترده و حساس برشمرد و گفت: دفتر اتباع و مهاجرین خارجی یک مجموعه حساس، امنیتی و سیاسی و اجتماعی است.

قنبری ضمن تقدیر از مدیریت سابق دفتر اتباع و مهاجرین خارجی، اظهار داشت: همه گزارش ها و عملکردها نشان از نظم ،‌انضباط و مقررات حاکم بر امور این دفتر دارد و تا به حال مشکل خاصی از این مجموعه گزارش نشده است.

وی همچنین عملکرد اردوگاه های اتباع خارجی در راستای رسیدگی به امور مختلف اتباع خارجی خوب و سازنده توصیف کرد و افزود: نظم، ‌ترتیب، ‌بهداشت و خدمت رسانی در این اردوگاه ها با مدیریت خوب و آگاهانه در حال انجام بوده که در این راستا حتی زمینه بازگشت تعدادی از پناهندگان به کشورشان فراهم شده است.