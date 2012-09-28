جدول 70 روزه رکوردشکنی تاریخی سکه/ افزایش 52درصدی تنها در 2ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند تغییرات قیمت سکه در یک دوره 70 روزه نشان می دهد که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از 702 هزار تومان در پایان تیرماه امسال به 1 میلیون و 70 هزار تومان در پایان معاملات روز پنجشنبه رسید که این میزان رشدی برابر با 368 هزار تومان را نشان می دهد.

در حالی که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در پایان تیرماه امسال 706 هزار تومان بود، در هفته اول مهرماه به 1 میلیون و 69 هزار تومان افزایش یافت.

رشد 52درصدی قیمت سکه

بررسی ها نشان می دهد که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از سوم مهرماه امسال از مرز 1 میلیون تومان گذشت و در روز ششم مهرماه ابتدا این رقم به 1میلیون و 90 هزار تومان و سپس به یک میلیون و 70 هزار تومان بالغ شد.

هرچند فعالان بازار سکه قیمت بالای 1 میلیون تومان را حبابی و غیرواقعی می دانند، اما از سویی وجود متقاضی و مشتریان فراوان در این بازار را باعث ادامه روند افزایش قیمت انواع سکه در بازار اعلام می کنند.

افزایش قیمت سکه به بالای 1 میلیون تومان یکبار در سال گذشته نیز اتفاق افتاد اما طی چند روز قیمتها دوباره به زیر 1 میلیون تومان بازگشت. در آن مقطع بانک مرکزی با اعلام برنامه پیش فروش میلیون ها قطعه سکه به متقاضیان از طریق بانکها، توانست تا حدودی جلوی رشد قیمت های سکه در اثر ایجاد شدن جو روانی در بازار را بگیرد.

بانک مرکزی و سیاست پیش فروش



هرچند قیمت انواع سکه در سال گذشته نیز بارها دچار تغییرات شدیدی بوده است اما نه تنها سیاست پیش فروش سکه نتوانست تورم قیمتی موجود در این بازار را کنترل کند، بلکه پس از هر دوره عرضه های مرحله ای، قیمتها با فراز و فرودی دوباره سیر صعودی می گرفت.

با وجود اعلام مقامات بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر مبنی بر اینکه برای جلوگیری از وجود تورم کاذب در قیمت انواع سکه، حتی حاضر به فروش آن از طریق سوپرمارکت ها هم هستند؛ اما تاکنون موفق به مهار به وجود آمدن نوعی بازار سوداگری و دلالی در این بازار نشده اند و می توان گفت قیمتها هر از چندگاهی به دلایل گوناگون اقتصاد کشور را دچار تلاطم می کند.

به صورت کلی سکه تنها در فاصله پایان تیرماه امسال تا پایان مردادماه به میزان 100 هزارتومان رشد قیمت را تجربه کرد و این رشد در فاصله اول تا پایان شهریورماه و به فاصله یکماه به بیش از 134 هزارتومان رسید و باعث شد تا شرایطی ایجاد شود که سکه در سوم مهرماه دوباره رکورد تاریخی 1 میلیون تومان را به ثبت برساند.

جدول افزایش قیمت سکه و دلار در 70 روز