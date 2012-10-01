اگر چمن گلی بهترین مربی جهان است تکلیف محمد بنا چیست؟!

اکبر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مدت‌ها با عبدالله چمن گلی دوست و همکار بودم و زمانی که من سکان هدایت تیم کشتی آزاد جوانان را در دست داشتم، او نیز در تیم کشتی فرنگی جوانان فعالیت می‌کرد اما همچنان از تصمیم اخیر فدراسیون جهانی کشتی متعجبم. چمن گلی پس از سال‌ها دوباره به عرصه مربیگری کشتی آمد و طی مدت زمان حضور کوتاه خود در تیم جوانان، تنها در رقابت‌های جهانی 2012 تایلند شرکت کرد و در نهایت چهارم شد.

وی تصریح کرد: مسئولان فدراسیون کشتی باید در این خصوص پاسخگو باشند که چمن گلی به دلیل کدام کارش، عنوان برترین مربی کشتی فرنگی جهان را کسب کرد. در اینکه چمن گلی جزو قهرمانان و مربیان شناخته شده و عنواندار کشتی فرنگی ایران است، هیچ شکی نیست اما در این مورد به خصوص باید مشخص شود که وی چگونه به چنین عنوانی دست یافت. مطمئنا شفاف سازی و روشنگری افکار اهالی کشتی می‌تواند از انتشار بسیاری از اخبار کذب و حاشیه‌ای جلوگیری کند و طعم واقعی این موفقیت بزرگ را به کشتی ایران شیرین‌تر سازد.

مربی سازنده تهرانی در خاتمه به موفقیت های بزرگ و تاریخی محمد بنا نیز اشاره کرد و گفت: تیم کشتی فرنگی ایران با هدایت محمد بنا، موفق شد با کسب سه مدال طلا، قهرمان بازی‌های المپیک 2012 لندن شود و یکی از بزرگترین موفقیت‌های تاریخ ورزش ایران را نصیب کشورمان کند. حال چطور او در رنکینگ فیلا جایی ندارد ولی چمن گلی با توجه به آن نتایج و اتفاقات نه چندان دلچسب رقابت‌های جهانی تایلند به عنوان برترین مربی کشتی فرنگی جهان انتخاب شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب عبدالله چمن گلی به عنوان برترین مربی کشتی فرنگی سال 2012 جهان از سوی فیلا، باعث انتقادات وسیعی در جامعه مربیان کشتی کشورمان شد و حتی این شائبه را بوجود آورد که شاید این انتخاب، بخشی از پروژه حذف محمد بنا از کشتی فرنگی باشد. از سوی دیگر بازگشت محمد بنا به تیم ملی هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبیعتا فدراسیون کشتی نیز باید از هم اکنون به فکر جایگزین احتمالی وی باشد.