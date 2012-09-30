جلد دوم کتاب «فیزیولوژی پزشکی» به چاپ دوازدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فیزیولوژی پزشکی» از منابع درسی قدیمی و البته بسیار مهم حوزه فیزیولوژی در دنیا است که به تازگی با ترجمه محمدرضا بیگدلی و با مقدمه‌ای از دکتر گایتون روانه بازار کتاب شده است.

در ویراست جدید این کتاب تغییراتی در اطلاعات دارویی، سلولی، مولکولی و پاتولوژی صورت گرفته است.

ارایه دقیق دیدگاه‌های تشخیصی، درمانی و مباحث پایه پزشکی از مهمترین ویژگیهای این کتاب که یکی از منابع مهم علوم پزشکی و زیستی در اکثر دانشگاه‌های مهم دنیاست و نیز بسیاری از دانشگاه‌های ایران است، محسوب می‌شود.

کتاب اخیر می‌تواند برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم زیستی، کشاورزی، دامپروری، علوم دامی و دامپزشکی مفید و به عنوان اثری مرجع برای آزمون‌های تحصیلات تکمیلی، پایه و بالینی به حساب آید.

اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه‌های حسی، حس‌های ویژه، نوروفیزیولوژی حرکتی و جامع، فیزیولوژی دستگاه گوارش، متابولیسم و تنظیم دما، غدد درون‌ریز و تولید مثل و فیزیولوژی ورزش، عناوین بخش‌های مختلف این کتاب است.

جلد دوم «فیزیولوژی پزشکی» گایتون و هال 2011 در شمارگان 4000 نسخه و با بهای 27 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات طبیب وابسته به تیمورزاده منتشر شده است.