  1. فرهنگ و ادب
۹ مهر ۱۳۹۱، ۷:۵۴

جلد دوم کتاب «فیزیولوژی پزشکی» به چاپ دوازدهم رسید

جلد دوم کتاب «فیزیولوژی پزشکی» به چاپ دوازدهم رسید

ویراست دوازدهم جلد دوم کتاب «فیزیولوژی پزشکی» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فیزیولوژی پزشکی» از منابع درسی قدیمی و البته بسیار مهم حوزه فیزیولوژی در دنیا است که به تازگی با ترجمه محمدرضا بیگدلی و با مقدمه‌ای از دکتر گایتون روانه بازار کتاب شده است.

در ویراست جدید این کتاب تغییراتی در اطلاعات دارویی، سلولی، مولکولی و پاتولوژی صورت گرفته است.
 
ارایه دقیق دیدگاه‌های تشخیصی، درمانی و مباحث پایه پزشکی از مهمترین ویژگیهای این کتاب که یکی از منابع مهم علوم پزشکی و زیستی در اکثر دانشگاه‌های مهم دنیاست و نیز بسیاری از دانشگاه‌های ایران است، محسوب می‌شود.
 
 
کتاب اخیر می‌تواند برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم زیستی، کشاورزی، دامپروری، علوم دامی و دامپزشکی مفید و به عنوان اثری مرجع برای آزمون‌های تحصیلات تکمیلی، پایه و بالینی به حساب آید.
 
اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه‌های حسی، حس‌های ویژه، نوروفیزیولوژی حرکتی و جامع، فیزیولوژی دستگاه گوارش، متابولیسم و تنظیم دما، غدد درون‌ریز و تولید مثل و فیزیولوژی ورزش، عناوین بخش‌های مختلف این کتاب است.
 
جلد دوم «فیزیولوژی پزشکی» گایتون و هال 2011 در شمارگان 4000 نسخه و با بهای 27 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات طبیب وابسته به تیمورزاده منتشر شده است.
کد مطلب 1708054

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