عدم نصب دستگاههای کمک ناوبری به سردرگمی مسافران در فرودگاه نوشهر می انجامد

معصوم پرویی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از مدیریت فرودگاه های استان گفت: عدم نصب دستگاه های کمک ناوبری علت سردرگمی مسافران فرودگاه نوشهر خواهد شد.

وی افزود: با فرا رسیدن فصل پائیز و زمستان و ابری بودن آسمان شهرهای شمالی کشور به ویژه نوشهر نصب دستگاه های کمک ناوبری از ضرورت های فرودگاه نوشهر قلمداد می شود که متاسفانه باوجود وعده و وعیدهای فراوان متولیان استانی مبنی بر خریداری، هنوز این دستگاه عملیات نصب آن انجام نپذیرفته است.

وی اضافه کرد: در صورت عدم نصب دستگاه کمک ناوبری در فرودگاه نوشهر همانند سالهای گذشته شرکت های هوایی مبادرت به تخلیه مسافران در فرودگاه های رامسر و گیلان می کنند که شرایط سردرگمی مسافران و طولانی شدن مسافت و هزینه ها را به همراه خواهد داشت.

رئیس شورای بخش مرکزی نوشهر تاکید کرد: در صورت راه اندازی دستگاه کمک ناوبری، از لغو پروازها در شرایط نامساعد جوی در فرودگاه نوشهر جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی با انتقاد از مدیرکل فرودگاه های مازندران عنوان داشت: علیرغم قول سال گذشته مدیرکل محترم فرودگاه های مازندران در مراسم کلنگ زنی سالن ترانزیت فرودگاه نوشهر مبنی بر افتتاح سالن در تابستان امسال متاسفانه این سالن با زیربنای حدود 450 مترمربع و ظرفیت حدود 200 نفر مسافر نه تنها به بهره برداری نرسیده بلکه ظرف یکسال اخیر عملیات تخریب سالن قبلی نیز به پایان نرسیده است.

پرویی، ساخت چندین مجتمع تجاری و مسکونی مرتفع در مسیر قیف پروازی ضلع غربی فرودگاه نوشهر را از مشکلات دیگر این فرودگاه دانست و گفت: با توجه به قرار گرفتن بخشی از قیف پروازی فرودگاه نوشهر در محدوده شهر چالوس، متاسفانه مسئولان شهر چالوس توجهی به رفع این موانع پروازی ندارند.

وی افزود: از سال 85 تاکنون تعلل در صدور تخریب ساختمانها و آپارتمان های غیر مجاز در چالوس باعث شده تا طول باند پروازی بر اثر این تاخیر به 775 متر کاهش یابد.

سه فرودگاه از 54 فرودگاه کشور در ساری، نوشهر و رامسر مازندران واقع است.