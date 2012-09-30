طرح تشکیل دولت وحدت ملی مغایر با مصالح نظام است

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به طرح تشکیل دولت و حدت ملی که در آستانه انتخابات بار دیگر از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده از سوی برخی گروهها و چهره های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، اظهارداشت: عموما فلسفه وجودی تشکیل دولت وحدت ملی در وضعیت بحرانی است و وقتی که صحبت از تشکیل چنین دولتی می شود شرایط کشوربحرانی است؛ اما شرایط با ثبات ایران نشان از بحران ندارد.

وی طرح تشکیل دولت وحدت ملی را تشویش اذهان عمومی خواند و گفت: ایده تشکیل چنین دولتی علامت و چراغ سبزی است به دشمنان که وضعیت ایران در حالت بحرانی قرار دارد .

سروری با اشاره به ترکیب دولت وحدت ملی گفت: انتظار می رود منظور از دولت وحدت ملی ترکیبی از گروههای مختلف در کابینه باشد، اما ترکیب اصولگرایان با کسانیکه رویکرد براندازانه داشتند و در فتنه 88 در صف سلطنت طلبان، منافقان و دشمنان خارجی نظام قرار گرفتند تحقق عملی نخواهد داشت و هیچ نقطه مشترکی میان آنان وجود ندارد.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، طرح دولت وحدت ملی را بدبینانه ومغایر با مصالح نظام دانست و تصریح کرد: تشکیل دولت وحدت ملی آدرس غلطی است که به مردم داده می شود و راه تهدید و تحریم از سوی دشمنان را باز می کند.

وی تاکید کرد: اصلاح طلبانی که هنوز نتوانستند برای اصلاح و تطهیر خود از فتنه 88 اقدام موثری انجام دهند قادر نیستند حضور موثری در نظام داشته باشند و اعتماد مردم نیز به این گروه خدشه دار شده است.

سروری جلوگیری از تکثر در جریان اصولگرایی را بهترین راه عبور از بحران ها، تهدیدها و غلبه بر دشمن خواند و تصریح کرد: اگر اصولگرایان نیازهای مردم و مشکلات جامعه را رصد کنند و در صدد رفع آن نیازها باشند و همچنین از تکثر در درون جریان خود جلوگیری کنند پیروزی انتخابات و آینده از آن اصولگرایان خواهد بود.