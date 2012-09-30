بوشهر، اولین استان خادم حضرت معصومه(س) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس قم به آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر این استان به عنوان اولین استان خادم حضرت معصومه(س) مفتخر شد.



متن حکم به شرح زیر است:



السلام علیکم یا اهلبیت النّبوة و موضع الرسالة، السلام علیک یا قرة عین آل الرسول (صلی الله علیه و آله)



افتخار خدمت در این آستان بلندپایه ملک‌ پاسبان، بر شما آقایان و عزیزان، مبارک و گرامی باد. حق بزرگِ این سرچشمه نور و هدایت که یکی از ثمرات آن تشکیل حوزه علمیه عظیم الشأن در سایه این بقعه مبارک است، چنان عظیم است که زبان و قلم چون من حقیر و ناتوانی را رساییِ بیان آن نیست. این حق بر دوش همه کسانی که از برکات این بقعه و این حوزه بهره­مند شده­اند وظائفی را در خورد توان و امکان می­گذارد. خداوند شما و همه­ی متمسکین به ذیل ولایت رفیعه اهل بیت وحی و فضیلت را موفق به ادای این وظائف بدارد.

(بخشی از دست‏نوشته‏ رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) در دفتر یادبود آستان حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) سوم مهرماه 1372)



خدمتگزاری به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، تنها به حضور در این آستان قدسی و زدودن عرق از جبین عاشقان و غبار از مسیر زائران حرم اهل بیت (علیهم السلام) خلاصه نمی‏گردد؛ که تبلیغ پیام ولایت ـ که آن حضرت برای رساندن آن به محبّین‌شان، سختی سفر و غربت و شهادت عزیزان را تحمّل کردند ـ از برترین مصادیق خدمتگزاری است.



از این رو همواره علاقمندان و ولایتمداران ایشان، می‌کوشند تا با بهره‌گیری از فیوضات معنوی این مضجع شریف، این هدف متعالی را محقّق سازند.



لذا به موجب این حکم، حضرت آیت الله صفایی بوشهری (زیدعزه) ، نماینده‎ محترم ولی فقیه در استان بوشهر به عنوان خادم افتخاری و نماینده‏ آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) در استان ولایت‌مدار بوشهر مفتخر می‌گردند.



امید است با بررسی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، سازوکار مناسب خادمی افتخاری در آن سامان را شناسایی و زمینه این توفیق الهی را برای شیفتگان و محبین اهل بیت (علیهم السلام) در آن استان ولایی فراهم سازند.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) سید محمد سعیدی

