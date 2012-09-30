چشم امید دشمنان به جنگ اقتصادی/ رهبران ایران "اوباما" را جدی نمی گیرند

تحلیلگر سایت آمریکایی " فوربس" مدعی شد آنچه که اوباما را در صورت پیروزی در انتخابات نگران کرده است، حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به ایران است که اوباما نمی داند چگونه با تبعات ناشی از حملات تلافی جویانه ایران در امان باشد.

همچنین این سایت ادعا کرد در این حمله رژیم صهیونیستی از بمبهای سنگر شکن ساخت آمریکا استفاده خواهد کرد و عربستان هم حریم هوایی اش را در اختیار این رژیم قرار خواهد داد.

روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " نیز به تصمیم ایران برای جایگزین کردن موتورهای جستجوی اینترنتی بومی به جای گوگل در روزهای آتی پرداخت.

" واشنگتن تایمز" چاپ آمریکا به انتقادات "پل رایان" معاون " رامنی " نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درخصوص ضعف سیاست خارجی " اوباما " رئیس جمهور آمریکا پرداخته و به نقل از او نوشت : اوباما از کمبود مشروعیت رنج می برد به طوریکه رهبران ایران او را جدی نمی گیرند و هر روز در زمینه هسته ای پیشتر می روند.

روزنامه " گاردین " چاپ انگلیس با انتشار مطلبی درباره کاهش ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی در روزهای اخیر به نقل از " استنیتز" وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که بیانگر امید دشمنان به جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی است نوشت : تحریمها در حال ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی درایران هستند و این امر ممکن است باعث شود تا اسرائیل از اقدام نظامی یکجانبه علیه ایران چشم پوشی کند.

دیگر روزنامه انگلیسی " دیلی تلگراف " به پوشش اظهارات و توهمات " لیبرمن" وزیر امور خارجه رژِیم صهیونیستی درباره ایران اسلامی پرداخت که البته در عین حال نیانگر چشم امید داشتن دشمنان به جنگ اقتصادی علیه ایران است پرداخته که امروز مدعی شده بود مشکلات اقتصادی در ایران موجب خواهد شد تا بهار عربی به ایران هم کشیده شود.