محکومیت قاتل راننده اتوبوس به پرداخت دیه

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم متهم است سال گذشته در جریان یک درگیری در چهارراه فاطمی مرد 77 ساله ای به نام هادی را به قتل رسانده است.

او پس از دستگیری در بازجوئی ها گفت : روز حادثه من راننده خودروی سواری بودم . بر سر نوع رانندگی با مقتول که راننده اوتوبوس بود درگیر شدم. در یک لحظه او را هل دادم که سرش به زمین خورد . سریع هادی را به بیمارستان رساندیم که تلاش پزشکان برای نجات جانش موثر واقع نشد و جان باخت. من قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانم این حادثه چگونه رخ داد.

در ادامه پزشکی قانونی نیز در گزارش خود علت مرگ هادی را اصابت ضربه سخت به سر مقتول و صدمات ناشی از آن اعلام کرد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه متهم با تکرار اظهارات قبلی خود مدعی شد فقط مقتول را هل داده و قصد قتل نداشته است.

پس از دفاعیات متهم و اظهارات شاهدان ماجرا ، قضات دادگاه برای صدورحکم وارد شور شده و عمل متهم را قتل غیر عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه محکوم کردند.

با اعتراض اولیای دم پرونده به شعبه 21 دیوان عالی کشور رفت که حکم مجازات در آنجا تائید شد.