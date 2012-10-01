70 درصد مشکلات اقتصادی کشور به دلیل سوء مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه مدیران استانی این استان ارتباطات ضعیفی با مدیران مرکزی دارند، اظهار داشت: برای جدب اعتبارات ملی باید ارتباط قوی با مدیران مرکزی وجود داشته باشد.

زمانیان با بیان اینکه در این استان خلاء های زیاد وجود دارد، بیان داشت: در خیلی از موارد و مسائل قبیله ای سوء مدیریت مشکلاتی را برای استان به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این استان در حال حاضر یکی از استان های محروم کشور است، اذعان داشت: برای عمران و ابادانی روستاها از لحاظ وضعیت اعتباری توجه ویژه لحاظ نشده است.

زمانیان با بیان اینکه بخشی نگری مدیران موجب شده که استان ضررهای زیادی را متحمل شود، بیان داشت: در بین مدیران هماهنگی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در برنامه سند پنجم توسعه و سند چشم انداز 1404 برنامه محور نبوده ایم.

نماینده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 70 درصد مشکلات اقتصادی به دلیل سوء مدیریت در کشور است، بیان داشت: سرمایه گذاری مناسبی با توجه به پتانسیلها در استان صورت نگرفته است.

زمانیان عنوان کرد: بر طرف کردن مشکلات استان نیازمند برگزاری جلسات تخصصی نمایندگان، استاندار و مدیران استانی است.