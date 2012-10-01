ترکیه نیروهای خود در مرز با سوریه را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تودی زمان، نیروهای نظامی ارتش ترکیه حضور و تجهیزات خود در جنوب شرقی این کشور در استان "سنلی اورفا" در نزدیکی مرز با سوریه تقویت کرده اند.

این اقدام ارتش ترکیه بدنبال شلیک گلوله های خمپاره از سوریه انجام گرفته است.

برهمین اساس هم اکنون20 تیپ در سنلی اورفا مستقر شده اند و بیش از ده ها تانک و خودروهای زرهی نیز به تجهیزات نظامی موجود در مرز سوریه با ترکیه افزوده شده اند.

به نوشته تودی زمان، در روزهای گذشته نواحی نزدیک به مرز سوریه و ترکیه شاهد درگیری میان ارتش ترکیه و گروه های مخالف حکومت بوده و همین امر موجب افزایش حساسایت مقامات آنکارا در مورد امنیت مرزهای ترکیه با سوریه شده است.