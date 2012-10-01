روسها شبکه العربیه را یاوه گو خواندند/ ناتو بر حل مسالمت آمیز بحران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اخبار منتشر شده از سوی شبکه العربیه درباره دخالت نظامیان روس در سرنگونی هواپیمای ترکیه ای در دریای مدیترانه، آن را یاوه گویی دانست.

الکساندر لوکاشویچ" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: دنیا به دروغ پردازی های وقیحانه و آشکار که برخی رسانه های عربی درباره حوادث سوریه نقل می کنند، عادت کرده است.

وی افزود: ما به دنبال تغییر سیاست این رسانه ها نیستیم، اما لازم است برخی اکاذیب علیه سوریه را تصحیح کنیم هر چند که این یاوه گویی ها قابل اعتنا نیست، اما مجبوریم به آن واکنش نشان دهیم.

شایان ذکر است که شبکه العربیه با پخش آنچه اسناد محرمانه خواند از دخالت کارشناسان نظامی پایگاه نظامی روسیه در طرطوس در سرنگونی جنگنده ترکیه ای خبر داده بود. العربیه مدعی شده بود که آنگونه که مقامات سوی اعلام کرده اند خلبانان این جنگنده هنگام سرنگونی کشته نشده اند، بلکه اسیر و پس از آن کشته شده اند.

خبر دیگر اینکه آندریاس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد: ما اوضاع سوریه را با دقت دنبال می کنیم و اطلاعات واصله درباره انتقال سلاح شیمیایی از این کشور ما را به شدت نگران کرده است.

وی افزود: موضع ما درباره سوریه تغییر نکرده است و ما به دنبال دخالت نظامی در سوریه نیستیم، زیرا معتقدیم که بحران سوریه باید از راههای سیاسی حل و فصل شود.