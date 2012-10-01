صهیونیستها حرم ابراهیمی را بستند/ مصادره زمینهای فلسطینی ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الانتقاد گزارش داد: مسئولان رژیم صهیونیستی صدها دونم از زمینهای زراعی در شهر نابلس و جنوب آن در کرانه باختری را مصادره و آن را به مناطق امنیتی تبدیل کرده اند.

این پایگاه بیان کرد: در کمتر از 24 ساعت اشغالگران طی دو مصوبه 800 و 650 دونم از اراضی فلسطینی ها را در نابلس مصادره کردند.

خبر دیگر اینکه "شیخ زید الجعبری" مدیر اوقاف الخلیل اعلام کرد: اشغالگران تصمیم به بستن حرم ابراهیمی به مدت دو روز یعنی فردا و پس فردا گرفته اند.

وی افزود: دلیل بستن حرم ابراهیمی به روی نمازگزاران جشنهای موسوم به عید العرش است و این اقدام مردود است، زیرا حرم ابراهیمی مسجدی کاملا اسلامی است و یهودی ها حق برپایی مراسم دینی در داخل آن را ندارند.

الجعبری بیان کرد: صهیونیستها اجازه ورود مسلمانان به داخل مسجد یا عبور از مقابل آن را نمی دهند تا شرایط برای هتاکی به حرم ابراهیمی را فراهم آورند.

از سوی دیگر ایمن الشهابی سخنگوی صلیب سرخ جهانی در غزه گفت : اشغالگران اسرائیلی ملاقات با خانواده های زندانیان را به سبب اعیاد یهودی لغو کرده اند.

وی افزود: اسرائیلی ها ملاقات خانواده زندانیان با عزیران خود را طی این هفته و هفته آینده لغو کرده اند.