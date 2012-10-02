رتبه 4 ایران در تولید علم تا سال 2018/ کسب سه درصد بازار فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مخبر دزفولی در همایش نخبگان جوان با اشاره به تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور افزود: تدوین سند راهبردی، تشکیلات آی اس سی و کلیه اقدامات در این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه ایران صاحب دو درصد از تولید علم جهان است، اظهار داشت: این در حالی است که ایران یک درصد سهم جمعیت دنیا را دارد.

وی با اشاره به پیشرفت های کشور در دو دهه اخیر خاطر نشان کرد: بر اساس نقشه جامع علمی کشور ایران باید سه درصد از بازارهای فناوری نانو را در اختیار بگیرد ضمن آنکه باید درصد قابل قبولی از بنیان های تخصصی فناوری های پیشرفته نفت ، گاز، بیوتکنولوژی ، محصولات دانش بنیان مبتنی بر فناوری زیستی را به دست آورد که در این راستا برنامه ریزی هایی در نقشه جامع علمی کشور در نظر گرفته شده است.

دزفولی همچنین با اشاره به وجود 9 هزار شرکت دانش بنیان ادامه داد: از این تعداد بیش از 6 هزار شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند که این عدد باید سال به سال افزایش یابد به گونه ای که در افق 1404 شرکت های دانش بنیان به 50 هزار شرکت برسد.

وی همچنین از تولید یک میلیارد تومان محصولات بیوتکنولوژی در کشور خبر داد و یادآور شد: بر اساس نقشه جامع کشور این میزان باید افزایش یابد.

پیش بینی اسکوپوس درباره تولید علم ایران

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه ایران به لحاظ تولید علم در منطقه خاطر نشان کرد: در حال حاضر ایران رتبه اول در تولید علم در منطقه را دارد.

وی رتبه ایران در تولید علم در اسکوپوس را 16 ذکر کرد و اظهار داشت: بر اساس پیش بینی اسکوپوس ایران در سال 2018 در رتبه چهارم تولید علم جهان قرار می گیرد.

به گفته دزفولی در سال 2018 ایران در تولید علم پس از کشورهای آمریکا، چین و انگلیس قرار می گیرد.

تعریف پروژه های کلان منطبق بر نقشه جامع علمی است

مخبر دزفولی با اشاره به تصویب 38 پروژه کلان در شورای عتف گفت: در سال 90-91 ، 38 پروژه کلان در شورای عتف تعریف و به تصویب رسید که منطبق بر نقشه جامع علمی کشور است.

وی اضافه کرد: برای اجرای این تعداد پروژه کلان 500 میلیارد تومان هزینه شده است.

تدوین اسناد علمی در حوزه های مختلف

مخبر با اشاره به تدوین سند علوم شناختی و گیاهان دارویی خاطر نشان کرد: ایران به لحاظ داشتن گیاهان دارویی جزو 4 کشور اول دنیا است که به دلیل تنوع گیاهان دارویی قابل رقابت باسایر کشورها هستیم.

وی با اشاره به وضعیت کشور در خصوص فرآوری گیاهان دارویی یادآور شد: در گذشته گیاهان دارویی خام را به کشورهای دیگر صادر می کردیم و پس از فرآوری آنها با هزینه های زیاد به کشور وارد می کردیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جزئیات سند گیاهان دارویی گفت: این سند در دور اول به تصویب رسیده است که برای اعمال اصلاحات لازم کارگروهی تشکیل شده که تا یک ماه آینده اصلاحات مورد نیاز اعمال خواهند شد.

تلاش کشور برای توسعه طب سنتی

مخبر دزفولی با اشاره به وضعیت کشور در زمینه طب سنتی اظهار داشت: در حال حاضر 6 دانشگاه در کشور در این زمینه فعال هستند که در آینده نیروهای متخصص در این زمینه را به جامعه عرضه خواهند کرد.