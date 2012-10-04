نیاز سالمندان به بیمارستان تخصصی/ جامعه سالمندان متولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نبود بیمارستان و کلینیک تخصصی، اماکن ورزشی مناسب، فرهنگسرا، غفلت از سپری کردن اوقات فراغت و مشکلات روحی و عاطفی، آلزایمر در کنار میزان اندک بهره مندی سالمندان از سبد کالای فرهنگی و نقش کم رنگ سالمندان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خانواده گوشه ای از دغدغه های جامعه سالمندان کشور است .

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی معتقد است بهزیستی وظایف مشخصی در حوزه سالمندان دارد و می تواند بخشی را پوشش دهد نه همه آنها را اما یکی از مدیران مراکز نگهداری سالمندان در ارومیه معتقد است جامعه سالمندی در کشور متولی ندارد .

ایجاد فضای مناسب برای نگه داری بهتر سالمندان، برگزاری دوره های باز آموزی مراقبین، مناسب سازی فضای شهری، تقویت نظارت بر مراکز، آگاه سازی عمومی در خصوص جایگاه سالمندی و فراهم سازی امکانات برای اوقات فراغت و نیز مشخص شدن متولی ویژه برای سالمندان از خواسته های به حق این قشر جامعه به شمار می رود .

کارشناسان بهزیستی استان شناسایی نیازهای سالمندی و تقویت حس امید، توجه به جایگاه و شأن آنها و توجه به مرکز مطالعات ملی سالمندان را در بازیابی جایگاه این قشر از اجتماع موثر می دانند .

در خصوص تامین نیازها جامعه سالمندی اقدامی صورت نگرفته است

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: با توجه به گستردگی مشکلات جامعه سالمندی آذربایجان غربی باید تخصصی ویژه این قشر احداث شود .

علی پرمقایس در گفتگو با خبرنگار مهر احداث کلینیک و بیمارستان تخصصی، فرهنگسرای سالمندی،اماکن ورزشی و نیز راه اندازی دفاتر مشاوره با حضور سالمندان و ... را از جمله راهکارهای موثر در افزایش روحیه نشاط و فراهم سازی بسترهای مناسب برای یک زندگی بدون دغدغه برای سالمندان دانست .

وی با بیان اینکه متاسفانه در رابطه با تامین نیازها و امتیازات اجتماعی برای سالمندان اقدامی صورت نگرفته است اظهارداشت: در سایر جوامع بر خلاف استان و کشور ماه امتیازات زیادی از جمله اخذ تنها نیم بها قیمت بلیت مراکز تفریحی، ورزشی، ایجاد مکان های مخصوص برای رفاه حال این قشر صورت می گیرد .

پرمقایس با بیان اینکه در حال حاضر 526 سالمند از خدمات 13 مرکز نگهداری شبانه روزی و روزانه توانبخشی بهره مند هستند اعلام کرد: به ازای نگهداری هر یک نفر سالمند پذیرش شده از سوی بهزیستی در مراکز شبانه روزی و روزانه توانبخشی به ترتیب 185 و 110 هزار تومان یارانه پرداخت می شود .

لزوم توجه به مطالعات پژوهشی برای حل مسایل سالمندان

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به لزوم توجه به مطالعات پژوهشی برای حل مسایل سالمندان، اظهار داشت: بهره مندی از یک پژوهش کارامد منجر به برنامه ریزی اصولی و عملیاتی در حوزه سالمندان می شود .

راضیه خدادوست ادامه داد: اگرچه پدیده پیرشدن جمعیت از نتایج مثبت توسعه به شمار می آید ولی اگر برای مواجهه با آن از مدیریت و برنامه ریزی درست بهره مند نباشیم، عوارض و پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت .

وی یکی از دلایل مغفول ماندن حوزه سالمندان را جوان بودن جامعه دانست و گفت: به دلیل توجه بیش از حد به مسایل جوانان در چند سال اخیر موضوع سالمندان مورد غفلت قرار گرفت .

خدادوست با تاکید برای فعال تر شدن شواری سالمندان استان تاکید کرد: توجه به شورای سالمندان در سطح ملی و استانی باعث فراهم سازی برنامه های کاربردی تر می شود .

مدیرکل بهزیستی استان با انتقاد از میزان اندک بهره مندی سالمندان از سبد کالای فرهنگی و نقش کم رنگ سالمندان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خانواده و جامعه گفت: اگر به فکر برنامه ریزی و استفاده از ویژگی ها و پتانسیل جمعیت سالمند نباشیم نه تنها بخش مهم و قابل توجهی از نیرو و سرمایه انسانی بدون استفاده می ماند، بلکه هزینه های گزافی را صرف پیامدهای مختلف آن می کند .

خدادوست با بیان اینکه 277 هزار نفر از جمعیت استان بالای 65 سال سن دارند، بر لزوم تدوین برنامه ریزی و تشکیل ساختار مناسب در راستای توجه به جایگاه اجتماعی آنها تاکید کرد.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیری است می طلبد تا با نگاهی فرا سازمانی به سالمندان، موجبات بهره مندی آنها از شاخص های رفاهی و معیشتی را فراهم کرد چراکه عدم توجه به این امر منجر به بروز مشکل اجتماعی در آینده نزدیک می شود .

لزوم توسعه و تجهیز مراکز نگهداری سالمندان

ارفند نیا یکی از مدیران مرکز نگهداری سالمندان ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر سالمندان متولی ندارند، خواستار حل مسایلی چون ایجاد فضای مناسب برای نگه داری بهتر سالمندان، مناسب سازی فضای شهری، تقویت نظارت بر مراکز، آگاهسازی عمومی در خصوص جایگاه سالمندی نیز مشخص شدن متولی ویژه برای سالمندان شد.

وی در ادامه اظهارداشت: برای برطرف کردن مشکلات جامعه سالمندان باید با انجام مطالعات پژوهشی نیازها و خواسته های سالمندان نیاز سنجی و بعد برنامه ریزی اساسی انجام داد.

همانقدر که بر روی جوان ماندن جامعه برنامه ریزی و فرهنگ سازی می شود ای کاش خانواده ها و متولیان امور فرهنگی زنگ خطر مشکلات جامعه سالمندان را نیز جدی می گرفتند چرا که این سرنوشت نانوشته ای است که دچار شدن به آن اجتناب ناپذیر است.

........................

سکینه اسمی