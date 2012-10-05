فرج الله سلحشور نویسنده و کارگردان "حضرت موسی (ع)" درباره آخرین مراحل این سریال به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه در حال نگارش است و هنوز اتفاق تازهای رخ نداده است. تنها اینکه برخی از افراد شیاد بدون مجوز و اطلاع ما، به بهانه جذب بازیگر برای سریال "حضرت موسی" (ع) از مردم سوءاستفاده میکنند.
وی توضیح داد: در واقع این افراد به اسم نام نویسی برای تست بازیگری از هر داوطلب 200 هزار تومان دریافت میکنند تا او را بعداً به عنوان بازیگر سریال "حضرت موسی" (ع) گزینش کنند! در حالی که تمام این حرفها دروغ است و ما هیچ اقدامی برای جذب بازیگر انجام ندادهایم.
کارگردان "یوسف پیامبر" یادآور شد: ما در یک پیگیری قانونی از این افراد شکایت کردهایم و آنها اکنون تحت تعقیب هستند.
سلحشور درباره آخرین وضعیت سریال تازه خود گفت: در حال حاضر تحقیق و نگارش کار ادامه دارد و اگر با تلویزیون به توافق برسیم از ابتدای سال 92 وارد پیش تولید میشویم. البته از دو ماه قبل تقاضای برگزاری یک جلسه درباره سریال با تلویزیون را داشتهایم اما هنوز به ما وقت ندادهاند.
وی ادامه داد: شاید ناچار شویم این کار را در مشارکت با یکی از بانکها انجام دهیم و به این منظور از بانک وام بگیریم.
