پیشگیری مهمترین بحث نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،سردارکریم کشوری فرمانده انتظامی استان کرمانشاه هفته نیروی انتظامی که این هفته متعلق به خود مردم است را به فرمانده معظم کل قوا و تمام مردم شهید پرور و مرزداران استان تبریک گفت.

کشوری ادامه داد: امنیت نیاز ضروری بشر است و زندگی بدون امنیت معنا و مفهومی ندارد، زندگی زمانی معنا و مفهوم پیدا می کنند که امنیت برقرار باشد.

وی افزود: پلیس در هیچ دوره و زمانی به تنهایی نمی تواند امنیت قابل قبول و پایداری را برای مردم برقرار کند و تا کنون هم چنین ادعای نداشته، امنیت با همکاری و مشارکت مردم تولید می شود، پس نقش اصلی و اساسی را خود مردم ایفا می کنند .

وی افزود:هفته نیروی انتظامی و برگزاری همایش ها، جلسه ها و صدها مراسم دیگر بهانه ای است برای جلب و مشارکت مردم و ما به دنبال آن هستیم که اعتماد مردم را به دست بیاوریم و بالاترین سرمایه یک پلیس که رضایت مردم است و به این ثابت شده در هر زمان که مردم به پلیس اعتماد کرده اند، مشارکت و همکاری به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: اتاق فکرهای نیروی انتظامی وقت فراوان و هزینه های گزافی در بحث پیشگیری اجتماعی گذاشته و ما تلاش می کنیم با همکاری آحاد جامعه از هرگونه بزهکاری و آسیب اجتماعی در جامعه دوری کنیم.

سردار کشوری اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم برای ما اهمیت دارد، ما به دنبال آن هستیم با کمک همین سرمایه های اجتماعی از وقوع جرم پیشگیری کنیم و در دو لایه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری انتظامی کار را به صورت ویژه دنبال می کنیم.

وی گفت: اگر چنانچه جرمی هم در جامعه اتفاق بیفتد پلیس وظیفه دارد به صورت قاطع پیگیری کنند و انتظاری که از پلیس می رود هم این است که جرم را کشف کند.