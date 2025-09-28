  1. استانها
  2. بوشهر
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

نماینده ادوار مجلس: پلیس در جامعه ما جایگاهی مردمی و ویژه دارد

بوشهر- نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلیس در جامعه ما جایگاهی مردمی و ویژه دارد، گفت: نیروی انتظامی حافظ جان، مال و امنیت مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین محمدصادقی در نشست با فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه پلیس در جامعه ما جایگاهی مردمی و ویژه دارد، گفت: نیروی انتظامی حافظ جان، مال و امنیت مردم است و همواره در کنار جامعه قرار دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، با اشاره به موقعیت راهبردی و دریایی استان بوشهر اظهار داشت: اهمیت بوشهر در حوزه دریا و مرزهای آبی کشور بر کسی پوشیده نیست و امنیت پایدار این منطقه مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی مرزداران و نیروهای انتظامی است.

مسئول بهداشت و درمان جبهه مقاومت افزود: پلیس با گستره خدمات‌دهی خود نقشی انکارناپذیر در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند و حضور همیشگی‌اش در کنار شهروندان، موجب افزایش اعتماد عمومی و ارتقای امنیت اجتماعی شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مجموعه انتظامی و مرزبانی استان بوشهر، امنیت حاکم بر این استان را نتیجه تلاش‌های مخلصانه و جهادی این نیروها دانست و تأکید کرد: پلیس و مرزداران سنگر اول امنیت کشور هستند و عملکرد آنان باعث آرامش مردم در سراسر استان و کشور شده است.

